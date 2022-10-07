В аэропорту Кольцово в дьюти-фри исчез весь алкоголь

Алкоголь временно перестали завозить в Кольцово из-за нарушенной логистики Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

В екатеринбургском аэропорту Кольцово в терминале B с полок магазина беспошлинной торговли Duty Free пропал весь алкоголь. При этом парфюм, еда и игрушки доступны для покупки.

«Отсутствие алкоголя на полках связано с временными логистическими затруднениями», — пояснили Е1 представители оператора магазина Travel Retail Domodedovo. Также в компании подтвердили, что остальные товары есть в магазине в полном объеме.

Ранее пресс-служба Кольцова заявила, что с 19 октября авиакомпания FlyOne начинает полеты по маршруту Ереван — Екатеринбург — Ереван. Ранее авиаперевозчик полеты в Кольцово не осуществлял.