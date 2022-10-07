В аэропорту Кольцово в дьюти-фри исчез весь алкоголь

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Работа таможенного поста в аэропорту Кольцово. Екатеринбург, duty free, магазин, дьюти фри
Алкоголь временно перестали завозить в Кольцово из-за нарушенной логистики Фото:

В екатеринбургском аэропорту Кольцово в терминале B с полок магазина беспошлинной торговли Duty Free пропал весь алкоголь. При этом парфюм, еда и игрушки доступны для покупки.

«Отсутствие алкоголя на полках связано с временными логистическими затруднениями», — пояснили Е1 представители оператора магазина Travel Retail Domodedovo. Также в компании подтвердили, что остальные товары есть в магазине в полном объеме.

Ранее пресс-служба Кольцова заявила, что с 19 октября авиакомпания FlyOne начинает полеты по маршруту Ереван — Екатеринбург — Ереван. Ранее авиаперевозчик полеты в Кольцово не осуществлял.

На полках в дьюти-фри не представлено ни одной бутылки
Фото:

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В екатеринбургском аэропорту Кольцово в терминале B с полок магазина беспошлинной торговли Duty Free пропал весь алкоголь. При этом парфюм, еда и игрушки доступны для покупки. «Отсутствие алкоголя на полках связано с временными логистическими затруднениями», — пояснили Е1 представители оператора магазина Travel Retail Domodedovo. Также в компании подтвердили, что остальные товары есть в магазине в полном объеме. Ранее пресс-служба Кольцова заявила, что с 19 октября авиакомпания FlyOne начинает полеты по маршруту Ереван — Екатеринбург — Ереван. Ранее авиаперевозчик полеты в Кольцово не осуществлял.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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