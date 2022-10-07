Из аэропорта Кольцово в Ереван будет летать новый авиаперевозчик

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Аэропорт. Авиакомпания nordstar. Курган, аэропорт, споттинг, авиарейс, самолет
Рейсы Екатеринбург — Ереван выполняет авиакомпания FlyOne Фото:

С 19 октября авиакомпания FlyOne начинает полеты по маршруту Ереван — Екатеринбург — Ереван. Ранее авиаперевозчик полеты в Кольцово не осуществлял. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе Кольцово.

«Рейсы будут выполняться на лайнерах Airbus A319 дважды в неделю: по средам и воскресеньям. Вылет из Екатеринбурга по средам в 06.30, а по воскресеньям — в 06.15. Отправление из Еревана в Кольцово по средам и воскресеньям в 01.20», — сказано в сообщении.

Ранее URA.RU сообщало, что «Уральские авиалинии» совершают по несколько перелетов в день из Екатеринбурга в закрытый аэропорт Платов в Ростове-на-Дону. Информация о полетах отображена на сервисе мониторинга авиаполетов Flightradar24. Речь идет о рейсах RA73845 и RA73799. Самолеты курсируют по маршруту Екатеринбург — Ростов-на-Дону и обратно. При этом информация о том, куда самолеты направляются, иногда скрыта.

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С 19 октября авиакомпания FlyOne начинает полеты по маршруту Ереван — Екатеринбург — Ереван. Ранее авиаперевозчик полеты в Кольцово не осуществлял. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе Кольцово. «Рейсы будут выполняться на лайнерах Airbus A319 дважды в неделю: по средам и воскресеньям. Вылет из Екатеринбурга по средам в 06.30, а по воскресеньям — в 06.15. Отправление из Еревана в Кольцово по средам и воскресеньям в 01.20», — сказано в сообщении. Ранее URA.RU сообщало, что «Уральские авиалинии» совершают по несколько перелетов в день из Екатеринбурга в закрытый аэропорт Платов в Ростове-на-Дону. Информация о полетах отображена на сервисе мониторинга авиаполетов Flightradar24. Речь идет о рейсах RA73845 и RA73799. Самолеты курсируют по маршруту Екатеринбург — Ростов-на-Дону и обратно. При этом информация о том, куда самолеты направляются, иногда скрыта.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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