Из аэропорта Кольцово в Ереван будет летать новый авиаперевозчик

С 19 октября авиакомпания FlyOne начинает полеты по маршруту Ереван — Екатеринбург — Ереван. Ранее авиаперевозчик полеты в Кольцово не осуществлял. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе Кольцово.
«Рейсы будут выполняться на лайнерах Airbus A319 дважды в неделю: по средам и воскресеньям. Вылет из Екатеринбурга по средам в 06.30, а по воскресеньям — в 06.15. Отправление из Еревана в Кольцово по средам и воскресеньям в 01.20», — сказано в сообщении.
Ранее URA.RU сообщало, что «Уральские авиалинии» совершают по несколько перелетов в день из Екатеринбурга в закрытый аэропорт Платов в Ростове-на-Дону. Информация о полетах отображена на сервисе мониторинга авиаполетов Flightradar24. Речь идет о рейсах RA73845 и RA73799. Самолеты курсируют по маршруту Екатеринбург — Ростов-на-Дону и обратно. При этом информация о том, куда самолеты направляются, иногда скрыта.
Все новости про частичную мобилизацию в Свердловской области мы публикуем в нашем Telegram канале. Подпишись — https://t.me/EkatskoeChtivo