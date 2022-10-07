Из аэропорта Кольцово в Ереван будет летать новый авиаперевозчик

07 октября 2022 в 15:10 Размер текста - 17 +

Рейсы Екатеринбург — Ереван выполняет авиакомпания FlyOne Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU С 19 октября авиакомпания FlyOne начинает полеты по маршруту Ереван — Екатеринбург — Ереван. Ранее авиаперевозчик полеты в Кольцово не осуществлял. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе Кольцово. «Рейсы будут выполняться на лайнерах Airbus A319 дважды в неделю: по средам и воскресеньям. Вылет из Екатеринбурга по средам в 06.30, а по воскресеньям — в 06.15. Отправление из Еревана в Кольцово по средам и воскресеньям в 01.20», — сказано в сообщении. Ранее URA.RU сообщало, что «Уральские авиалинии» совершают по несколько перелетов в день из Екатеринбурга в закрытый аэропорт Платов в Ростове-на-Дону. Информация о полетах отображена на сервисе мониторинга авиаполетов Flightradar24. Речь идет о рейсах RA73845 и RA73799. Самолеты курсируют по маршруту Екатеринбург — Ростов-на-Дону и обратно. При этом информация о том, куда самолеты направляются, иногда скрыта.

С 19 октября авиакомпания FlyOne начинает полеты по маршруту Ереван — Екатеринбург — Ереван. Ранее авиаперевозчик полеты в Кольцово не осуществлял. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе Кольцово. «Рейсы будут выполняться на лайнерах Airbus A319 дважды в неделю: по средам и воскресеньям. Вылет из Екатеринбурга по средам в 06.30, а по воскресеньям — в 06.15. Отправление из Еревана в Кольцово по средам и воскресеньям в 01.20», — сказано в сообщении. Ранее URA.RU сообщало, что «Уральские авиалинии» совершают по несколько перелетов в день из Екатеринбурга в закрытый аэропорт Платов в Ростове-на-Дону. Информация о полетах отображена на сервисе мониторинга авиаполетов Flightradar24. Речь идет о рейсах RA73845 и RA73799. Самолеты курсируют по маршруту Екатеринбург — Ростов-на-Дону и обратно. При этом информация о том, куда самолеты направляются, иногда скрыта.