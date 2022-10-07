Жительницу Перми осудили за убийство малознакомого мужчины

Жительницу Перми осудили за то, что она до смерти запинала мужчину. Об этом сообщается на сайте прокуратуры Пермского края.
«В июне 2021 года, виновная, находясь в состоянии алкогольного опьянения, несколько раз пнула по голове малознакомого человека и покинула место происшествия. Гражданин скончался от полученных травм», -сообщают в ведомстве.
Судом было решено назначить обвиняемой наказание в виде лишения свободы сроком на девять лет и шесть месяцев с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима. Также в пользу двух малолетних детей погибшего мужчины взыскали один миллион рублей компенсации морального вреда.
Ранее URA.RU писало, что 54-летний пермяк до смерти забил свою сожительницу и ушел спать к приятелю. Мужчина не стал отрицать своей вины, дал признательные показания. Ему грозит до 15 лет тюрьмы.
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