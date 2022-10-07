Жительницу Перми осудили за убийство малознакомого мужчины

Женщину приговорили к 9,5 годам лишения свободы в колонии общего режима Фото: Игорь Меркулов © URA.RU

Жительницу Перми осудили за то, что она до смерти запинала мужчину. Об этом сообщается на сайте прокуратуры Пермского края.

«В июне 2021 года, виновная, находясь в состоянии алкогольного опьянения, несколько раз пнула по голове малознакомого человека и покинула место происшествия. Гражданин скончался от полученных травм», -сообщают в ведомстве.

Судом было решено назначить обвиняемой наказание в виде лишения свободы сроком на девять лет и шесть месяцев с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима. Также в пользу двух малолетних детей погибшего мужчины взыскали один миллион рублей компенсации морального вреда.

Ранее URA.RU писало, что 54-летний пермяк до смерти забил свою сожительницу и ушел спать к приятелю. Мужчина не стал отрицать своей вины, дал признательные показания. Ему грозит до 15 лет тюрьмы.