07 октября 2022

Жительницу Перми осудили за убийство малознакомого мужчины

© Служба новостей «URA.RU»
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Судебное Богомолов Алексей Курган, наручники
Женщину приговорили к 9,5 годам лишения свободы в колонии общего режима Фото:

Жительницу Перми осудили за то, что она до смерти запинала мужчину. Об этом сообщается на сайте прокуратуры Пермского края.

«В июне 2021 года, виновная, находясь в состоянии алкогольного опьянения, несколько раз пнула по голове малознакомого человека и покинула место происшествия. Гражданин скончался от полученных травм», -сообщают в ведомстве.

Судом было решено назначить обвиняемой наказание в виде лишения свободы сроком на девять лет и шесть месяцев с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима. Также в пользу двух малолетних детей погибшего мужчины взыскали один миллион рублей компенсации морального вреда.

Ранее URA.RU писало, что 54-летний пермяк до смерти забил свою сожительницу и ушел спать к приятелю. Мужчина не стал отрицать своей вины, дал признательные показания. Ему грозит до 15 лет тюрьмы.

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Жительницу Перми осудили за то, что она до смерти запинала мужчину. Об этом сообщается на сайте прокуратуры Пермского края. «В июне 2021 года, виновная, находясь в состоянии алкогольного опьянения, несколько раз пнула по голове малознакомого человека и покинула место происшествия. Гражданин скончался от полученных травм», -сообщают в ведомстве. Судом было решено назначить обвиняемой наказание в виде лишения свободы сроком на девять лет и шесть месяцев с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима. Также в пользу двух малолетних детей погибшего мужчины взыскали один миллион рублей компенсации морального вреда. Ранее URA.RU писало, что 54-летний пермяк до смерти забил свою сожительницу и ушел спать к приятелю. Мужчина не стал отрицать своей вины, дал признательные показания. Ему грозит до 15 лет тюрьмы.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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