Тлеющий торф возле деревни Большое Седельниково (Свердловская область) потушили. Первоначально площадь пожара составляла 35 гектаров, сообщает свердловское управление МЧС в официальном telegram-канале.
«Благодаря слаженным усилиям сотрудников МЧС России и территориального звена РСЧС в 17:00 удалось ликвидировать торфяной пожар у деревни Большое Седельниково. Первоначально площадь пожара составляла 35 га, на его ликвидации были задействованы более 100 человек и десятки единиц спецтехники», — рассказывают спасатели.
Сейчас они продолжают работы по заводнению территории, чтобы исключить новые возгорания. На месте остается часть спасателей, который будут следить за обстановкой.
Пожар возле деревни Большое Седельниково начался в середине сентября, а 22 сентября жители Екатеринбурга пожаловались на смог и запах гари. Накануне на пожар выезжал глава областного МЧС. Как именно тушат торфяные пожары, URA.RU рассказывали сотрудники «Авиалесоохраны».
Спасатели тушили пожар с 20-х чисел сентября
Фото: telegram-канал «МЧС Свердловск»
Все новости про частичную мобилизацию в Свердловской области мы публикуем в нашем Telegram канале. Подпишись — https://t.me/EkatskoeChtivo
Тлеющий торф возле деревни Большое Седельниково (Свердловская область) потушили. Первоначально площадь пожара составляла 35 гектаров, сообщает свердловское управление МЧС в официальном telegram-канале. «Благодаря слаженным усилиям сотрудников МЧС России и территориального звена РСЧС в 17:00 удалось ликвидировать торфяной пожар у деревни Большое Седельниково. Первоначально площадь пожара составляла 35 га, на его ликвидации были задействованы более 100 человек и десятки единиц спецтехники», — рассказывают спасатели. Сейчас они продолжают работы по заводнению территории, чтобы исключить новые возгорания. На месте остается часть спасателей, который будут следить за обстановкой. Пожар возле деревни Большое Седельниково начался в середине сентября, а 22 сентября жители Екатеринбурга пожаловались на смог и запах гари. Накануне на пожар выезжал глава областного МЧС. Как именно тушат торфяные пожары, URA.RU рассказывали сотрудники «Авиалесоохраны».