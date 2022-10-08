08 октября 2022

Пожарные потушили торфяной пожар, смог от которого травил свердловчан. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Смог в мкр Солнечный и работа МЧС России на горящем торфяннике. Екатеринбург, торф, последствия пожара, торфяник
Торфяной пожар возле деревни Большое Седельниково тушили больше двух недель (фото из архива) Фото:

Тлеющий торф возле деревни Большое Седельниково (Свердловская область) потушили. Первоначально площадь пожара составляла 35 гектаров, сообщает свердловское управление МЧС в официальном telegram-канале.

«Благодаря слаженным усилиям сотрудников МЧС России и территориального звена РСЧС в 17:00 удалось ликвидировать торфяной пожар у деревни Большое Седельниково. Первоначально площадь пожара составляла 35 га, на его ликвидации были задействованы более 100 человек и десятки единиц спецтехники», — рассказывают спасатели.

Сейчас они продолжают работы по заводнению территории, чтобы исключить новые возгорания. На месте остается часть спасателей, который будут следить за обстановкой.

Пожар возле деревни Большое Седельниково начался в середине сентября, а 22 сентября жители Екатеринбурга пожаловались на смог и запах гари. Накануне на пожар выезжал глава областного МЧС. Как именно тушат торфяные пожары, URA.RU рассказывали сотрудники «Авиалесоохраны».

Спасатели тушили пожар с 20-х чисел сентября
Фото:

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Тлеющий торф возле деревни Большое Седельниково (Свердловская область) потушили. Первоначально площадь пожара составляла 35 гектаров, сообщает свердловское управление МЧС в официальном telegram-канале. «Благодаря слаженным усилиям сотрудников МЧС России и территориального звена РСЧС в 17:00 удалось ликвидировать торфяной пожар у деревни Большое Седельниково. Первоначально площадь пожара составляла 35 га, на его ликвидации были задействованы более 100 человек и десятки единиц спецтехники», — рассказывают спасатели. Сейчас они продолжают работы по заводнению территории, чтобы исключить новые возгорания. На месте остается часть спасателей, который будут следить за обстановкой. Пожар возле деревни Большое Седельниково начался в середине сентября, а 22 сентября жители Екатеринбурга пожаловались на смог и запах гари. Накануне на пожар выезжал глава областного МЧС. Как именно тушат торфяные пожары, URA.RU рассказывали сотрудники «Авиалесоохраны».
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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