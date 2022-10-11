Челябинские мобилизованные звонят в службу психологической поддержки

В Челябинской области развернули несколько горячих линий для психологической поддержки семей мобилизованных

В регионе развернули несколько горячих линий для психологической поддержки семей мобилизованных Фото: Денис Моргунов © URA.RU

новость из сюжета Мобилизация в России

Жители Челябинской области, которых призвали на военную службу по частичной мобилизации, часто звонят по ошибке в службу психологической поддержки. Об этом 12 октября рассказала министр социальных отношений региона Ирина Буторина.

«На базе одного из учреждений мы организовали горячую линия психологической поддержки для мужчин. Мы столкнулись с тем, что мобилизованные начали звонить по вопросам призыва и спрашивать, на каком основании их призвали. Мы не можем ответить на такие вопросы, наша задача поговорить с человеком и снять его тревожность», — заявила Буторина в эфире радио интервью «Комсомольская правда- Челябинск».

Региональный министр сообщила, что всего в регионе развернули несколько горячих линий для психологической поддержки семей мобилизованных и военнослужащих. Буторина отметила, что уровень тревожности и стресса не зависит от социального статуса, а поддержка психолога в нынешней ситуации важна в любом качестве.

Указ о частичной мобилизации был подписан Владимиром Путиным 21 сентября. Это связано с проведением специальной военной операции (СВО), объявленной 24 февраля. По словам президента страны, ее основная цель — защита мирного населения Донбасса от геноцида со стороны киевского режима и нацбатов. По данным Минобороны РФ, в первую очередь в армию призовут тех граждан, которые прошли срочную службу, имеют боевой опыт и военно-учетные специальности.