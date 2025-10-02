Координатор пермской ЛДПР получил бонус за выборы губернатора

Пермский депутат от ЛДПР Постников займется разработкой партийной программы
Олег Постников на выборах удвоил свой результат по сравнению с 2025-м годом
Олег Постников на выборах удвоил свой результат по сравнению с 2025-м годом

Депутат от ЛДПР, координатор пермского реготделения и кандидат в губернаторы Олег Постников пошел в состав редакционной комиссии, которая займется корректировкой устава и партийной программы. Об этом он сообщил в своем telegram-канале. По данным источников URA.RU, это своеобразный бонус Постникову за хорошо проведенную предвыборную кампанию.

» Для обновления программы ЛДПР запускается всероссийский онлайн-форум: каждый гражданин сможет внести свои предложения. Все будет учтено. Сегодня решением делегатов съезда я вошел в состав редакционной комиссии», — отметил Постников.

По данным URA.RU, Постников — один из трех региональных координаторов, который попал в редкомиссию. Основной состав комиссии, которая будет пересматривать партийный устав и программу на выборы в ГД 2026 года, составили депутаты госдумы, министр спорта Михаил Дегтярев и другие федеральные политики.

Олег Постников занял третье место на выборах губернатора 12-14 сентября 2025 года (после ЕР и КПРФ). При этом он продемонстрировал двукратный рост поддержки по сравнению с выборами 2020 года если четыре года назад.

