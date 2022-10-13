13 октября 2022
12 октября 2022

В Ноябрьске иномарка столкнулась с мотоциклом. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Фоторепортаж - авария с мотоциклом. Салехард, мотоцикл, дтп, авария, разбитый мотоцикл
В Ноябрьске иномарка столкнулась с мотоциклистом (фото из архива) Фото:

В Ноябрьске (ЯНАО) водитель BMW столкнулся с мотоциклистом. Об этом сообщается на сайте ГУ МЧС по ЯНАО.

«13.10.2022 в городе Ноябрьск, произошло столкновение автомобиля BMW и мотоцикла BSE. К ликвидации происшествия были привлечены сотрудники федеральной противопожарной службы МЧС России по ЯНАО», — сообщает пресс-служба ведомства.

Корреспондент агентства направил запрос в пресс-службу УМВД по ЯНАО с просьбой рассказать подробности происшествия. На момент публикации новости ответ не получен.

Ранее URA.RU рассказало о ДТП в Ноябрьске. Водитель совершил наезд на ребенка во дворе на улице Советской.

Последствия столкновения мотоциклиста с иномаркой
Фото:

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В Ноябрьске (ЯНАО) водитель BMW столкнулся с мотоциклистом. Об этом сообщается на сайте ГУ МЧС по ЯНАО. «13.10.2022 в городе Ноябрьск, произошло столкновение автомобиля BMW и мотоцикла BSE. К ликвидации происшествия были привлечены сотрудники федеральной противопожарной службы МЧС России по ЯНАО», — сообщает пресс-служба ведомства. Корреспондент агентства направил запрос в пресс-службу УМВД по ЯНАО с просьбой рассказать подробности происшествия. На момент публикации новости ответ не получен. Ранее URA.RU рассказало о ДТП в Ноябрьске. Водитель совершил наезд на ребенка во дворе на улице Советской.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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