В Ноябрьске иномарка столкнулась с мотоциклом. Фото

14 октября 2022 в 06:12 Размер текста - 17 +

В Ноябрьске иномарка столкнулась с мотоциклистом (фото из архива) Фото: Вячеслав Егоров © URA.RU В Ноябрьске (ЯНАО) водитель BMW столкнулся с мотоциклистом. Об этом сообщается на сайте ГУ МЧС по ЯНАО. «13.10.2022 в городе Ноябрьск, произошло столкновение автомобиля BMW и мотоцикла BSE. К ликвидации происшествия были привлечены сотрудники федеральной противопожарной службы МЧС России по ЯНАО», — сообщает пресс-служба ведомства. Корреспондент агентства направил запрос в пресс-службу УМВД по ЯНАО с просьбой рассказать подробности происшествия. На момент публикации новости ответ не получен. Ранее URA.RU рассказало о ДТП в Ноябрьске. Водитель совершил наезд на ребенка во дворе на улице Советской. Последствия столкновения мотоциклиста с иномаркой Фото: ГУ МЧС по ЯНАО, сайт

В Ноябрьске (ЯНАО) водитель BMW столкнулся с мотоциклистом. Об этом сообщается на сайте ГУ МЧС по ЯНАО. «13.10.2022 в городе Ноябрьск, произошло столкновение автомобиля BMW и мотоцикла BSE. К ликвидации происшествия были привлечены сотрудники федеральной противопожарной службы МЧС России по ЯНАО», — сообщает пресс-служба ведомства. Корреспондент агентства направил запрос в пресс-службу УМВД по ЯНАО с просьбой рассказать подробности происшествия. На момент публикации новости ответ не получен. Ранее URA.RU рассказало о ДТП в Ноябрьске. Водитель совершил наезд на ребенка во дворе на улице Советской.