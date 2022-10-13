В Ноябрьске иномарка столкнулась с мотоциклистом (фото из архива)
В Ноябрьске (ЯНАО) водитель BMW столкнулся с мотоциклистом. Об этом сообщается на сайте ГУ МЧС по ЯНАО.
«13.10.2022 в городе Ноябрьск, произошло столкновение автомобиля BMW и мотоцикла BSE. К ликвидации происшествия были привлечены сотрудники федеральной противопожарной службы МЧС России по ЯНАО», — сообщает пресс-служба ведомства.
Корреспондент агентства направил запрос в пресс-службу УМВД по ЯНАО с просьбой рассказать подробности происшествия. На момент публикации новости ответ не получен.
Ранее URA.RU рассказало о ДТП в Ноябрьске. Водитель совершил наезд на ребенка во дворе на улице Советской.
Последствия столкновения мотоциклиста с иномаркой
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