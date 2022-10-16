Песков завил о необходимости экономической мобилизации в России

Песков: поддержка Украины НАТО требует экономической мобилизации в России

16 октября 2022 в 16:51 Размер текста - 17 +

Песков: вмешательство НАТО в конфликт на Украине не влияет на цели СВО Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Поддержка Украины со стороны НАТО требует «внутренней экономической и иной мобилизации» в России. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в программе «Москва. Кремль. Путин» на «России 1». «НАТО де-факто уже влезла в украинский конфликт. Это требует… нашей внутренней экономической и иной мобилизации. Одно дело — это киевский режим, а другое дело — это потенциал НАТО. Это дополнительная нагрузка», — заявил Песков. В то же время он отметил, что вмешательство НАТО «не влияет на наши цели». «Операция [на Украине] продолжается и будет доведена до конца», — заключил Песков. Спецоперация России на Украине была объявлена 24 февраля. Согласно заявлению президента РФ Владимира Путина, ее основная цель помощь мирному населению Донбасса, его защита от геноцида со стороны киевского режима. В боевых действиях на стороне Украины активно участвуют наемники из разных стран. А страны НАТО оказывают помощь Украине поставками оружия и техники.

Поддержка Украины со стороны НАТО требует «внутренней экономической и иной мобилизации» в России. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в программе «Москва. Кремль. Путин» на «России 1». «НАТО де-факто уже влезла в украинский конфликт. Это требует… нашей внутренней экономической и иной мобилизации. Одно дело — это киевский режим, а другое дело — это потенциал НАТО. Это дополнительная нагрузка», — заявил Песков. В то же время он отметил, что вмешательство НАТО «не влияет на наши цели». «Операция [на Украине] продолжается и будет доведена до конца», — заключил Песков. Спецоперация России на Украине была объявлена 24 февраля. Согласно заявлению президента РФ Владимира Путина, ее основная цель помощь мирному населению Донбасса, его защита от геноцида со стороны киевского режима. В боевых действиях на стороне Украины активно участвуют наемники из разных стран. А страны НАТО оказывают помощь Украине поставками оружия и техники.