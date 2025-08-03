ВС РФ захватили трофеи НАТО и продвинулись сразу на трех направлениях: карта спецоперации 3 августа

Российские войска продолжают активное продвижение в районе Красноармейска и развивают наступление после освобождения Часова Яра. Потерпев серьезный репутационный удар при потере последнего, ВСУ оттягивают силы из него к Константиновке, готовясь к обороне этого города. Также армия России атакует в Харьковской и Запорожской областях. Под Харбьковом они Главные успехи российской армии и расстановка сил на фронте — в материале URA.RU.
ДНР
Красноармейское направление
Армия России продолжает штурм окрестностей города Красноармейск (украинское название — Покровск). Она ведет бой с противником в селе Котлино и штурмует село Лысовка, создавая плацдарм для дальнейшего наступления. Идут бои в городе Родинское и к северу от него, сообщает telegram-канал WarGonzo.
Часовоярское направление
Боевые действия продолжаются в районе города. Потеря Часова Яра стала для украинских военных серьезным репутационным ударом, рассказал военный эксперт Андрей Марочко в беседе с ТАСС. Он отметил, что в настоящее время локальные столкновения продолжаются на западных окраинах населенного пункта. ВС РФ продвигаются к селе Предтечино.
Константиновское направление
ВС РФ пытаются пробить оборону Украины в селе Щербиновка, также продолжаются бои у села Александрово-Шультино. Украина оттягивает подразделения ВСУ из Часова Яра на третью линию обороны и готовится к обороне города Константиновка, куда также стягиваются дополнительные ресурсы, отметил Марочко.
Южно-донецкое направление
Российские войска продвигаются к селе Искра. Артиллерия группировки «Восток» уничтожила позиции ВСУ в районе села Великомихайловка в Днепропетровской области поблизости с границей ДНР. Также в районе села Январское были уничтожены несколько автомобилей, которые перебрасывали бойцов противника, подчеркнули в Минобороны России.
Харьковское направление
ВС РФ ведут стрелковые бои в лесах к западу от города Волчанск. По некоторым данным, завершается освобождение правого берега реки Волчьей, по которой фиксируется линия боевого соприкосновения.
Трофейное оружие НАТО
Военнослужащие Ленинградского гвардейского полка российской группировки «Север» захватили натовское оружие во время боев на харьковском направлении. По словам одного из бойцов с позывным Заря, среди захваченного вооружения оказались гранатометы болгарского производства, которые представляют собой аналоги российского ГП-25, а также гранаты М67, одноразовый противотанковый гранатомет AT4 (M136), пулемет FN Mini-Mi и снайперская винтовка FN SCAR. Слова бойца передает РИА Новости.
Военнослужащий также рассказал, что пулемет FN Mini-Mi был изъят после штурма укрепленного огневого сооружения, а винтовка FN SCAR досталась российским бойцам после сдачи в плен украинского военного. По внешним признакам было определено, что ее владелец являлся профессиональным снайпером, а не мобилизованным военнослужащим. «Этот пленный утверждал, что он просто мобилизованный, что это оружие ему выдали», — сообщил Заря. Он добавил, что подобное вооружение обычно используется силами специальных операций США.
Запорожское направление
ВС РФ штурмуют город Степногорск и расширяют зону контроля в селе Плавни. Также бойцы России закрепляются в селе Темировка на границе ДНР и Запорожской области несмотря на контратаки украинских войск. Об этом рассказал Марочко в беселе с ТАСС.
«Сейчас наши войска закрепляются на новых рубежах, укрепляют позиции и отбивают контратаки противника. Для того чтобы здесь продвигаться дальше, нужно подготовить плацдармы. В целом этим и занимаются наши военнослужащие», — сказал он.
Сумское направление
ВСУ перебрасывают резервы в регион. Российские войска ведут бои с противником в районе сел Кондратовка и Юнаковка и продвигаются к селу Мирополье.
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