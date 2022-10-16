Минстрой РФ собирается привлечь безработных к труду на стройках

17 октября 2022 в 03:48 Размер текста - 17 +

Безработных россиян предложили отправить работать на стройки Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Безработных россиян нужно привлечь к работе на стройках, чтобы закрыть потребность отрасли в 3-5 млн кадрах. Об этом сообщили в Общественном совете при Минстрое России. Строительной отрасли не хватает 3-5 млн работников, несмотря на то что в ней трудятся около 11 млн человек, сообщили в Общественном совете при Минстрое «Известиям». Потому в ведомстве предлагают привлечь безработных, которых состоит на учете в органах занятости более 1,8 человек. Общественный совет разработает систему привлечения таких россиян на стройки и представит ее в министерство. Отмечается, что пока девелоперы не рассматривают безработных из-за отсутствия опыта. «Необходимо трансформировать работу центров переподготовки кадров в регионах, в том числе привлекая для помощи девелоперов. А также создать на их основе мобильные строительные бригады, которые можно будет нанимать на контрактной основе для разных проектов», — заявила ответственный секретарь комиссии по профобразованию Общественного совета при Минстрое Надежда Прокопьева. Ранее председатель комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов в беседе с URA.RU заявил, что беженцы из Донбасса и Украины могут рассчитывать на помощь работодателей в решении бытовых вопросов. Им могут предложить работу в строительной сфере или ЖКХ, добавил он.

Безработных россиян нужно привлечь к работе на стройках, чтобы закрыть потребность отрасли в 3-5 млн кадрах. Об этом сообщили в Общественном совете при Минстрое России. Строительной отрасли не хватает 3-5 млн работников, несмотря на то что в ней трудятся около 11 млн человек, сообщили в Общественном совете при Минстрое «Известиям». Потому в ведомстве предлагают привлечь безработных, которых состоит на учете в органах занятости более 1,8 человек. Общественный совет разработает систему привлечения таких россиян на стройки и представит ее в министерство. Отмечается, что пока девелоперы не рассматривают безработных из-за отсутствия опыта. «Необходимо трансформировать работу центров переподготовки кадров в регионах, в том числе привлекая для помощи девелоперов. А также создать на их основе мобильные строительные бригады, которые можно будет нанимать на контрактной основе для разных проектов», — заявила ответственный секретарь комиссии по профобразованию Общественного совета при Минстрое Надежда Прокопьева. Ранее председатель комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов в беседе с URA.RU заявил, что беженцы из Донбасса и Украины могут рассчитывать на помощь работодателей в решении бытовых вопросов. Им могут предложить работу в строительной сфере или ЖКХ, добавил он.