Путин дал шанс губернатору, стремившемуся в Москву

Экс-губернатор Новгородской области Андрей Никитин получил редкий шанс от президента России Владимира Путина — проявить себя в Москве. Его назначили заместителем министра транспорта. Политологи рассказали URA.RU, что экс-глава мечтал о переводе в столицу с момента прибытия в регион и активно привлекал внимание федерального центра.
Вечером 7 февраля Владимир Путин подписал указ об освобождении Никитина от должности в связи с переходом на другое место работы. В тот же день Михаил Мишустин подписал указ о его назначении на пост замминистра транспорта РФ. Временно исполняющим обязанности губернатора назначен первый заместитель главы региона Александр Дронов.
Избранный в 2017 году губернатор Андрей Никитин, который до этого возглавлял федеральное агентство стратегических инициатив (АИСИ), изначально добивался продолжения карьеры на федеральном уровне. Об этом агентству рассказал новгородский политолог Александр Жуковский. «Было заметно, что он жил другой жизнью, не повседневной новгородской, а стратегическими сессиями, стратегическими мотивами. Никитин постоянно ездил в командировки. Поэтому к нему не было отношения как к своему, он был „варягом“», — уточнил Жуковский.
Никитин регулярно добивался визитов в регион федеральных гостей. Посещал субъект и министр транспорта России Роман Старовойт. Он приехал в Новгородскую область через несколько недель после назначения, в апреле 2024 года. На встрече обсуждались вопросы региональной повестки.
Уже в январе 2025 года Путин дал сигнал, что усилия Никитина по привлечению внимания были не напрасны. На заседании наблюдательного совета Агентства стратегических инициатив обратился к главе Новгородской области, спросив, где он находится. Президент пообещал позвонить Никитину сразу же, как у него закончится международный разговор.
По мнению гендиректора Института инструментов политического анализа Александра Шпунта, назначение демонстрирует, что Путин оказал губернатору доверие, однако справится он или нет — покажет время. «Это правильная практика передвижения фигур во власти между центром и регионами. Регион дает панорамное зрение. Человек, находящийся на посту губернатора, понимает в конкретных сферах, будь то дороги или образование, в контексте других проблем. Обратный процесс тоже полезен, когда с поста министра человек перемещается на пост губернатора», — считает политолог.
Должность заместителя министра транспорта предполагает большое поле для дальнейших кадровых перспектив, полагает глава коммуникационного холдинга «Минченко консалтинг» Евгений Минченко. «Это может быть трамплином к назначению: министр транспорта, вице-премьер, РЖД. Вариантов масса. Возможно, станет понятнее, когда обозначат распределение обязанностей», — говорит политолог.
Круг вопросов, курируемых замминистра транспорта может быть очень широким, что позволит Никитину в полной мере проявить себя, считает директор по аналитическим проектам Агентства политических и экономических коммуникаций Михаил Нейжмаков. «Подчас круг вопросов, входящих в компетенцию замминистра, может быть весьма значителен, тем более, что совсем недавно проходила встреча президента с главой Минтранса, где обсуждались и новые направления работы», — считает эксперт.
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