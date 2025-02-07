07 февраля 2025

В Грузии ждут извинений за критику закона об иноагентах после слов о USAID

© Служба новостей «URA.RU»
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Спикер парламента потребовал извинений от всех иностранцев
Спикер парламента потребовал извинений от всех иностранцев Фото:

Спикер парламента Грузии Шалва Папуашвили выразил мнение, что критики грузинского закона об иноагентах должны принести извинения. Это заявление было сделано на фоне комментариев бывшего президента США Дональда Трампа о коррупции в USAID, что, по мнению Папуашвили, подтверждает необходимость закона.

«Настало время, чтобы все иностранцы, кто боролся с законом о прозрачности [иностранного влияния], извинился перед грузинским государством и грузинским народом», — написал Папуашвили в Facebook (запрещен в России; принадлежит корпорации Meta, признанной в РФ экстремистской). Он также приложил фотографию Трампа и его заявление о коррупции в USAID, что стало основанием для его призыва.

Папуашвили утверждает, что критика в адрес грузинского закона не учитывает реальную картину внешнего влияния и коррупции, которые могут существовать в международных организациях. На его взгляд, слова Трампа лишь подтверждают необходимость усиления контроля за иностранным воздействием на внутренние дела Грузии.

Ранее URA.RU писало о планируемой масштабной ревизии госструктур США, которую устроит Илон Маск на позиции главы правительственного департамента эффективности государственного управления (DOGE). Трамп ставил ситуацию с USAID в пример качественной работы Маска. До этого Белый дом опубликовал список нелепых трат USAID. Так, агентство финансировало проекты и организации, имеющие связи с террористическими группировками. Также оно выделяло помощь афганскому сельскому хозяйству.

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Спикер парламента Грузии Шалва Папуашвили выразил мнение, что критики грузинского закона об иноагентах должны принести извинения. Это заявление было сделано на фоне комментариев бывшего президента США Дональда Трампа о коррупции в USAID, что, по мнению Папуашвили, подтверждает необходимость закона. «Настало время, чтобы все иностранцы, кто боролся с законом о прозрачности [иностранного влияния], извинился перед грузинским государством и грузинским народом», — написал Папуашвили в Facebook (запрещен в России; принадлежит корпорации Meta, признанной в РФ экстремистской). Он также приложил фотографию Трампа и его заявление о коррупции в USAID, что стало основанием для его призыва. Папуашвили утверждает, что критика в адрес грузинского закона не учитывает реальную картину внешнего влияния и коррупции, которые могут существовать в международных организациях. На его взгляд, слова Трампа лишь подтверждают необходимость усиления контроля за иностранным воздействием на внутренние дела Грузии. Ранее URA.RU писало о планируемой масштабной ревизии госструктур США, которую устроит Илон Маск на позиции главы правительственного департамента эффективности государственного управления (DOGE). Трамп ставил ситуацию с USAID в пример качественной работы Маска. До этого Белый дом опубликовал список нелепых трат USAID. Так, агентство финансировало проекты и организации, имеющие связи с террористическими группировками. Также оно выделяло помощь афганскому сельскому хозяйству.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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