Звезда сериала «Кармелита» столкнулся с машиной ДПС, которая была в погоне: что известно об аварии

В Москве произошло ДТП с участием автомобиля Porsche, за рулем которого находился актер Денис Матросов, известный по сериалу «Кармелита». Столкновение произошло с машиной ДПС, которая была в погоне за нарушителем. Один из полицейских находится без сознания. Подробности в материале URA.RU.
Как произошла авария
Авария случилась около 11 часов утра в Москве. Денис Матросов ехал на Porsche, зарегистрированном на его жену Оксану Рудич-Каструбину. По предварительным данным, актер двигался на зеленый свет, когда на пересекающейся улице появилась машина ДПС с включенной сиреной. Полицейские в этот момент преследовали автомобиль, который находился в розыске по делу о мошенничестве.
Столкновение было настолько сильным, что Porsche вынесло на тротуар. К счастью, в этот момент там не было пешеходов. Машина пролетела около 25 метров, а сам Матросов получил травму ноги.
Кто пострадал
В результате аварии серьезно пострадали двое сотрудников ДПС. Один из них получил перелом руки, а второй находится в тяжелом состоянии в реанимации без сознания. Их коллеги продолжили погоню и в итоге задержали нарушителя в Северном административном округе Москвы.
Сам Денис Матросов, несмотря на травму, смог самостоятельно добраться до полицейского автобуса вместе с женой. Ему оказали медицинскую помощь на месте, но, как признался актер, он находится в шоковом состоянии.
Первая реакция Матросова
Денис Матросов сразу после аварии дал комментарий, в котором выразил глубокую обеспокоенность за здоровье пострадавших полицейских. Он отметил, что находится в состоянии шока и переживает за сотрудников ДПС, добавив, что надеется на то, что с ними все обойдется.
Кто виноват в аварии
По данным источников, вина Матросова в аварии маловероятна. Согласно ПДД, полицейские во время погони обязаны убедиться, что их спецсигналы заметны и слышны другим участникам движения, а также что их действия не создают угрозу для окружающих.
Автоюрист Константин Юрков пояснил, что в подобных случаях суды чаще встают на сторону гражданских лиц. Это связано с тем, что погоня — это риск, который должен быть оправдан и контролируем.
Что грозит Матросову
Актеру, вероятно, ничего не грозит. Он не нарушал правил дорожного движения, так как ехал на зеленый свет. Более того, он не мог предвидеть появление полицейской машины на перекрестке.
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