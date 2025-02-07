Росстат: что больше всего подорожало за год и почему. Инфографика

Росстат: в 2024 году значительный рост цен в РФ наблюдался в сфере недвижимости

07 февраля 2025 в 21:00 Размер текста - 17 +

В 2024 году выросли цены на вторичное жилье и аренду Фото: Анастасия Соргина © URA.RU В 2024 году наблюдается значительный рост цен на недвижимость, который составил 14,7%. Это увеличение цен обусловлено удорожанием квартир на вторичном рынке, а также ростом аренды жилья. Соответствующую информацию представил Росстат. «Операции с недвижимым имуществом — (+)14,7% (преимущественно за счет роста цен на вторичном рынке жилья и аренду квартир)», — говорится в документе Росстата. В секторе транспорта и хранения цены увеличились на 14,1%. Это произошло из-за роста тарифов на перевозку грузов и пассажиров. В сфере образования и здравоохранения также наблюдается рост цен на 14,1%. Причиной этого является повышение зарплат работников: в образовании они выросли на 15,5%, а в здравоохранении — на 15,7%. В добывающей промышленности цены выросли на 15,5%, а в обрабатывающей — на 10%. Это связано с увеличением цен на энергоносители. Службы водоснабжения и утилизации отходов также увеличили свои тарифы на 12,1%. В то же время, цены на электричество, газ и услуги по кондиционированию воздуха выросли на 6,6%. Эти изменения произошли, в основном, из-за роста коммунальных тарифов. В гостиницах и ресторанах цены увеличились на 11,4%, потому что услуги гостиниц подорожали на 11,9%, а еда в ресторанах — на 10,1%. В торговле, как оптовой, так и розничной, индексы выросли на 10%, в основном из-за роста цен на оптовую торговлю, особенно на топливо, которое подорожало на 10,9%. Наконец, в строительстве цены увеличились на 9,4% из-за подорожания строительных материалов на 7,9%, заключили в Росстате. Статистика роста цен в России Фото: инфографика URA.RU Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В 2024 году наблюдается значительный рост цен на недвижимость, который составил 14,7%. Это увеличение цен обусловлено удорожанием квартир на вторичном рынке, а также ростом аренды жилья. Соответствующую информацию представил Росстат. «Операции с недвижимым имуществом — (+)14,7% (преимущественно за счет роста цен на вторичном рынке жилья и аренду квартир)», — говорится в документе Росстата. В секторе транспорта и хранения цены увеличились на 14,1%. Это произошло из-за роста тарифов на перевозку грузов и пассажиров. В сфере образования и здравоохранения также наблюдается рост цен на 14,1%. Причиной этого является повышение зарплат работников: в образовании они выросли на 15,5%, а в здравоохранении — на 15,7%. В добывающей промышленности цены выросли на 15,5%, а в обрабатывающей — на 10%. Это связано с увеличением цен на энергоносители. Службы водоснабжения и утилизации отходов также увеличили свои тарифы на 12,1%. В то же время, цены на электричество, газ и услуги по кондиционированию воздуха выросли на 6,6%. Эти изменения произошли, в основном, из-за роста коммунальных тарифов. В гостиницах и ресторанах цены увеличились на 11,4%, потому что услуги гостиниц подорожали на 11,9%, а еда в ресторанах — на 10,1%. В торговле, как оптовой, так и розничной, индексы выросли на 10%, в основном из-за роста цен на оптовую торговлю, особенно на топливо, которое подорожало на 10,9%. Наконец, в строительстве цены увеличились на 9,4% из-за подорожания строительных материалов на 7,9%, заключили в Росстате.