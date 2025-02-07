Захарова прокомментировала попытки Зеленского заманить молодежь в армию

Попытки президента Украины Владимира Зеленского привлечь 18-летних граждан в ряды ВСУ являются частью спецконтракта с США по редкоземельному металлу — цинку. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
«Зеленский объявил о подготовке специальных контрактов на военную службу для граждан в возрасте от 18 до 24 лет в целях восполнения потерь в рядах ВСУ. Это часть сделки по редкоземельному металлу — цинку», — иронично написала Захарова в своем telegram-канале.
Президент США Дональд Трамп заявил, что в обмен на помощь Киеву хочет получить украинские редкоземельные металлы. Предложение американского лидера по обмену следует за его ранее озвученным планом по достижению мира на Украине. Как пишет Reuters, правительство Украины скоро запустит систему контрактной службы для молодых людей от 18 до 24 лет.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.