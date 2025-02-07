Житель Подмосковья признал четыре диверсии в интересах Украины

Московский областной суд начал рассматривать уголовное дело в отношении Артема Чернова, обвиняемого в организации четырех диверсий в России по заданию главного управления разведки Украины. По информации, предоставленной ТАСС, Чернов заключил досудебное соглашение о сотрудничестве и признал свою вину, раскрыв информацию о других участниках диверсий.
«Чернов в окончательной редакции обвиняется в совершении четырех преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 281.1 УК РФ (содействие диверсионной деятельности — организация, руководство, организация финансирования диверсий) и ч. 4 ст. 275 УК РФ (госизмена в пользу иностранного государства)», — говорится в обвинительном заключении.
Судебное разбирательство Чернова проходит в упрощенном порядке, учитывая его полное признание вины и сотрудничество с следствием. Подсудимый выразил раскаяние и изменил свое отношение к спецоперации. Следующее заседание по делу запланировано на 28 февраля, где будет рассмотрен вопрос о выполнении Черновым условий досудебного соглашения.
По данным следствия, организатор поручил одному из мужчин парализовать транспортную инфраструктуру в четырех регионах: Москва, Московская область, Санкт-Петербург и Ленинградская область. Исполнитель, получив от агента на Украине координаты целей, должен был осуществить диверсию на объектах РЖД, включая трансформаторные подстанции и релейные шкафы.
Ранее URA.RU писало о задержании поджигателя военных объектов в Подмосковье силами ФСБ. Подозреваемый действовал под руководством куратора из СБУ, который обучил его мерам конспирации и способам изготовления самодельных взрывных устройств. Ему в ответ обещали помощь в побеге из РФ, но после выполнения задачи поджигатель не смог выйти на связь с представителем украинских спецслужб.
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