07 февраля 2025

Житель Подмосковья признал четыре диверсии в интересах Украины

© Служба новостей «URA.RU»
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Подсудимый изменил отношение к СВО
Подсудимый изменил отношение к СВО Фото:

Московский областной суд начал рассматривать уголовное дело в отношении Артема Чернова, обвиняемого в организации четырех диверсий в России по заданию главного управления разведки Украины. По информации, предоставленной ТАСС, Чернов заключил досудебное соглашение о сотрудничестве и признал свою вину, раскрыв информацию о других участниках диверсий.

«Чернов в окончательной редакции обвиняется в совершении четырех преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 281.1 УК РФ (содействие диверсионной деятельности — организация, руководство, организация финансирования диверсий) и ч. 4 ст. 275 УК РФ (госизмена в пользу иностранного государства)», — говорится в обвинительном заключении.

Судебное разбирательство Чернова проходит в упрощенном порядке, учитывая его полное признание вины и сотрудничество с следствием. Подсудимый выразил раскаяние и изменил свое отношение к спецоперации. Следующее заседание по делу запланировано на 28 февраля, где будет рассмотрен вопрос о выполнении Черновым условий досудебного соглашения.

По данным следствия, организатор поручил одному из мужчин парализовать транспортную инфраструктуру в четырех регионах: Москва, Московская область, Санкт-Петербург и Ленинградская область. Исполнитель, получив от агента на Украине координаты целей, должен был осуществить диверсию на объектах РЖД, включая трансформаторные подстанции и релейные шкафы.

Ранее URA.RU писало о задержании поджигателя военных объектов в Подмосковье силами ФСБ. Подозреваемый действовал под руководством куратора из СБУ, который обучил его мерам конспирации и способам изготовления самодельных взрывных устройств. Ему в ответ обещали помощь в побеге из РФ, но после выполнения задачи поджигатель не смог выйти на связь с представителем украинских спецслужб.

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Московский областной суд начал рассматривать уголовное дело в отношении Артема Чернова, обвиняемого в организации четырех диверсий в России по заданию главного управления разведки Украины. По информации, предоставленной ТАСС, Чернов заключил досудебное соглашение о сотрудничестве и признал свою вину, раскрыв информацию о других участниках диверсий. «Чернов в окончательной редакции обвиняется в совершении четырех преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 281.1 УК РФ (содействие диверсионной деятельности — организация, руководство, организация финансирования диверсий) и ч. 4 ст. 275 УК РФ (госизмена в пользу иностранного государства)», — говорится в обвинительном заключении. Судебное разбирательство Чернова проходит в упрощенном порядке, учитывая его полное признание вины и сотрудничество с следствием. Подсудимый выразил раскаяние и изменил свое отношение к спецоперации. Следующее заседание по делу запланировано на 28 февраля, где будет рассмотрен вопрос о выполнении Черновым условий досудебного соглашения. По данным следствия, организатор поручил одному из мужчин парализовать транспортную инфраструктуру в четырех регионах: Москва, Московская область, Санкт-Петербург и Ленинградская область. Исполнитель, получив от агента на Украине координаты целей, должен был осуществить диверсию на объектах РЖД, включая трансформаторные подстанции и релейные шкафы. Ранее URA.RU писало о задержании поджигателя военных объектов в Подмосковье силами ФСБ. Подозреваемый действовал под руководством куратора из СБУ, который обучил его мерам конспирации и способам изготовления самодельных взрывных устройств. Ему в ответ обещали помощь в побеге из РФ, но после выполнения задачи поджигатель не смог выйти на связь с представителем украинских спецслужб.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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