Минюст внес в реестр иноагентов журналиста Панюшкина

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Реестр иноагентов пополнился новыми фамилиями, среди них журналист Панюшкин
Реестр иноагентов пополнился новыми фамилиями, среди них журналист Панюшкин Фото:
новость из сюжета
Иноагенты РФ

Министерство юстиции России расширило список иностранных агентов. Туда попали политолог Ирина Бусыгина, журналист Валерий Панюшкин, а также проект «Зона солидарности».

Всего в реестр иноагентов внесли семь новых позиций. Под статью 7 Федерального закона от 14.07.2022 № 255-ФЗ «О контроле за деятельностью лиц, находящихся под иностранным влиянием» попали: Ирина Бусыгина (1964 года рождения) и Валерий Панюшкин (1969 года рождения).

Также иноагентами признаны правозащитница Светлана Осипова (1995 года рождения), политик Анастасия Шевченко (1979 года рождения), украинский политтехнолог Михаил Шейтельман (1968 года рождения) и журналистка «Русской службы Би-Би-Си» Анастасия Голубева (1995 года рождения). В список Минюста попал и проект «Зона солидарности».

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Министерство юстиции России расширило список иностранных агентов. Туда попали политолог Ирина Бусыгина, журналист Валерий Панюшкин, а также проект «Зона солидарности». Всего в реестр иноагентов внесли семь новых позиций. Под статью 7 Федерального закона от 14.07.2022 № 255-ФЗ «О контроле за деятельностью лиц, находящихся под иностранным влиянием» попали: Ирина Бусыгина (1964 года рождения) и Валерий Панюшкин (1969 года рождения). Также иноагентами признаны правозащитница Светлана Осипова (1995 года рождения), политик Анастасия Шевченко (1979 года рождения), украинский политтехнолог Михаил Шейтельман (1968 года рождения) и журналистка «Русской службы Би-Би-Си» Анастасия Голубева (1995 года рождения). В список Минюста попал и проект «Зона солидарности».
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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