Минюст внес в реестр иноагентов журналиста Панюшкина

Министерство юстиции России расширило список иностранных агентов. Туда попали политолог Ирина Бусыгина, журналист Валерий Панюшкин, а также проект «Зона солидарности».
Всего в реестр иноагентов внесли семь новых позиций. Под статью 7 Федерального закона от 14.07.2022 № 255-ФЗ «О контроле за деятельностью лиц, находящихся под иностранным влиянием» попали: Ирина Бусыгина (1964 года рождения) и Валерий Панюшкин (1969 года рождения).
Также иноагентами признаны правозащитница Светлана Осипова (1995 года рождения), политик Анастасия Шевченко (1979 года рождения), украинский политтехнолог Михаил Шейтельман (1968 года рождения) и журналистка «Русской службы Би-Би-Си» Анастасия Голубева (1995 года рождения). В список Минюста попал и проект «Зона солидарности».
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