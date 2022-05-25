Депутат Нилов: работодатели должны обеспечивать беженцев жильем

26 мая 2022 в 01:08 Размер текста - 17 +

Беженцам с Украины можно предложить работу в отрасли сельского хозяйства, ЖКХ и строительства, отметил Ярослав Нилов Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU При трудоустройстве беженцев из ДНР, ЛНР, Украины российские работодатели должны помочь им и в решении бытовых вопросов, в частности, с предоставлением жилья. Об этом URA.RU заявил председатель комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов. «Людям, оказавшимся в трудной жизненной ситуации, можно предложить работу в строительной сфере, сфере сельского хозяйства и ЖКХ, но нужно понимать, что при этом им должны быть обеспечены и бытовые условия. Например, если есть потребность в трудовых ресурсах в агрохолдинге, человек должен где-то жить. Если он приезжает и ему предоставляют служебное помещение, комнату, тогда он с большой долей вероятности будет там работать. Или если строительная компания привлекает к труду, то обеспечивает и жильем, и горячим питанием. Нужно стимулировать трудоустройство, тем более что потребность в специалистах на внутреннем рынке страны есть», — объяснил Ярослав Нилов. При этом депутат Госдумы подчеркнул, что беженцы, приехавшие из сельских районов, могут с большой долей вероятности заинтересоваться работой в отрасли сельского хозяйства РФ. «У нас есть беженцы из сельской местности, и они наверняка предпочтут занятия в сфере сельского хозяйства городу. А те же преподаватели, врачи, соцработники готовы трудиться в городе, занимать вакантные места», — добавил Нилов. Ранее Минтруда РФ предложило расширить перечень граждан, при найме которых работодателя смогут получить субсидию из Фонда социального страхования (ФСС). В частности, в список решено включить беженцев с Украины, ДНР и ЛНР и лиц без гражданства, экстренно прибывших в Россию. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

При трудоустройстве беженцев из ДНР, ЛНР, Украины российские работодатели должны помочь им и в решении бытовых вопросов, в частности, с предоставлением жилья. Об этом URA.RU заявил председатель комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов. «Людям, оказавшимся в трудной жизненной ситуации, можно предложить работу в строительной сфере, сфере сельского хозяйства и ЖКХ, но нужно понимать, что при этом им должны быть обеспечены и бытовые условия. Например, если есть потребность в трудовых ресурсах в агрохолдинге, человек должен где-то жить. Если он приезжает и ему предоставляют служебное помещение, комнату, тогда он с большой долей вероятности будет там работать. Или если строительная компания привлекает к труду, то обеспечивает и жильем, и горячим питанием. Нужно стимулировать трудоустройство, тем более что потребность в специалистах на внутреннем рынке страны есть», — объяснил Ярослав Нилов. При этом депутат Госдумы подчеркнул, что беженцы, приехавшие из сельских районов, могут с большой долей вероятности заинтересоваться работой в отрасли сельского хозяйства РФ. «У нас есть беженцы из сельской местности, и они наверняка предпочтут занятия в сфере сельского хозяйства городу. А те же преподаватели, врачи, соцработники готовы трудиться в городе, занимать вакантные места», — добавил Нилов. Ранее Минтруда РФ предложило расширить перечень граждан, при найме которых работодателя смогут получить субсидию из Фонда социального страхования (ФСС). В частности, в список решено включить беженцев с Украины, ДНР и ЛНР и лиц без гражданства, экстренно прибывших в Россию.