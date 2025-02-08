Когда наладятся отношения России и США

Россия уже сделала достаточно шагов навстречу США, и ждать хороших отношений между странами можно только в случае, когда Штаты захотят пойти навстречу РФ. Об этом сообщил политолог-американист Константин Блохин. Он подчеркнул, что многократные попытки России к диалогу не нашли должного продолжения со стороны последующих администраций Штатов.
«Мяч на стороне США. Россия столько раз шла навстречу Соединенным Штатам, а в итоге все это дело нивелировалось действующими на тот момент администрациями. Понятно, что, исходя из того, что [президент США Дональд] Трамп говорит о том, что нужно начать диалог с русскими, основа хорошая. Но особых предпосылок к этому нет», — сказал Блохин в беседе с «Лентой.ру».
Политолог выразил мнение, что во время президентства Трампа можно ожидать создания Россией и США механизма для управления конфликтами. Это предполагает разработку определенных правил в рамках новой холодной войны. Цель таких действий — обеспечить, чтобы конкуренция за влияние в мире в первую очередь происходила через дипломатические каналы, а не на военном уровне.
В отношении других аспектов, таких как контроль над вооружениями или ситуация на Украине, существует множество неопределенностей, считает эксперт. С одной стороны, положительным является изменение подхода США к Украине. При администрации Трампа, по сути, наблюдается заморозка конфликта. Однако, с другой стороны, как уже не раз отмечали российский лидер Владимир Путин и министр иностранных дел Сергей Лавров, эта стратегия не решает украинский вопрос, а лишь откладывает возможность нового вооруженного противостояния. В других направлениях также много сложностей и неопределенностей, подытожил Блохин.
Ранее зампред Совбеза России Дмитрий Медведев заявил, что полная нормализация отношений между РФ и США невозможна. По словам политика, в целом непонятно, нужна ли эта нормализация. Также Медведев охарактеризовал экс-главу Штатов Джо Байдена как «ходячего мертвеца», постепенно превратившегося в человека, потерявшего связь с реальностью и страдающего маразмом.
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