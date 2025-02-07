Мишустин отчитался Путину, как Россия обогнала экономики Европы

Россия опередила главные государства ЕС в темпах роста ВВП. Президент Владимир Путин и премьер-министр Михаил Мишустин оценили достижения отечественной экономики и обозначили стратегию роста в новом году. Как объяснили эксперты URA.RU, благодаря бюджетным стимулам реальное производство в стране стабильно увеличивается, что обеспечит растущие зарплаты людей товарами.
На встрече с главой государства Мишустин доложил о достижениях российской экономики в 2024 году и сообщил, что ВВП страны вырос на 4,1% и впервые в истории составил 200 трлн рублей. Такой результат обеспечила прежде всего обрабатывающая промышленность, рассказал премьер. «А в целом промышленное производство прибавило 4,6%», — добавил председатель правительства.
Власти реализовали ряд мер отраслевой поддержки, продолжил Мишустин. В этой работе участвовали эксперты, научное сообщество, бизнес и граждане. В результате Россия успешно справилась со всеми вызовами, в отличие от тех стран, которые вводили санкции против нее, подчеркнул он.
Путин, заслушав доклад, отметил экономические достижения России, которые он назвал в том числе заслугой правительства. Глава государства обратил внимание, что темпы роста ВВП России оказались выше не только собственных прогнозов, но и мировых. В крупнейших экономиках еврозоны среднее изменение ВВП не превысило 1,1%, а в Германии и вовсе зафиксировано падение на 0,2%, напомнил Путин. В новом году президент попросил добиться сбалансированного роста производства и снижения инфляции, которая составила 9,5%.
Мишустин поблагодарил главу государства за уточненные стратегические задачи и отметил, что принятые в кредитно-денежной сфере меры начали замедлять кредитование. Годовые темпы снижаются шестой месяц подряд, что создает предпосылки к падению цен, но также может приводить к торможению экономики.
«Цель правительства совместно с Банком России — перейти к ответственной бюджетной и макроэкономической политике, остановить инфляцию и сделать все для обеспечения долгосрочного роста», — резюмировал премьер.
Российская экономика выдержала внешние удары и вышла на траекторию роста, отметила доцент Департамента прикладной экономики факультета экономических наук НИУ ВШЭ Анна Федюнина. Несмотря на то, что внешние и внутренние вызовы сохраняются, макроэкономические показатели внушают оптимизм, отметила она.
«Адаптация к меняющимся геополитическим условиям не прошла „безболезненно“ — отечественные предприятия сегодня находятся под давлением двух серьезных факторов — кадровый дефицит и высокие ставки по кредитам. Однако важно признать, что российскому правительству удалось совершить то, о чем ранее не писали даже оптимистичные эксперты — ВВП России в номинальном выражении вырос за четыре года почти в два раза, по ППС в долларах США — в почти в 1,5 раза», — резюмировала эксперт.
Зарплаты и доходы россиян продолжат расти в наступившем году за счет равномерного и увеличения производства, что позволит им покупать больше товаров и услуг, объяснил декан Факультета международных экономических отношений Финансового университета при Правительстве РФ Павел Селезнев. «Премьер и его замы, чтобы добиться этих результатов, пошли по пути бюджетного импульса по кейнсианской модели. При ней реальное производство стимулируется увеличением государственных расходов. Монетаристы убеждены, что деньги экономике не нужны. Оказалось, что это не так. Российская экономика нуждается в финансировании и готова превратить его в реальное производство», — поделился мнением ученый.
Власти дополняют бюджетное стимулирование промышленности государственно-частным партнерством и поддержкой бизнеса — от самого крупного до самого маленького, рассказал Селезнев. Благодаря этому процветает и предпринимательство, что приводит к формированию экономики предложения.
«Нам сегодня не приходится выбирать между пушками и маслом, правительство сумело сделать так, что параллельно с кратным увеличением ВПК есть ощутимый рост в социальной сфере: реальных зарплат, предпринимательских доходов, пенсий и социальных пособий. Оживление производства и просачивание денег в гражданские сектора экономики обеспечили повышение налоговых поступлений, что позволило свести бюджет с минимальным дефицитом и дало средства для поддержки пенсионеров, семей с детьми, малообеспеченных групп и других категорий, нуждающихся в заботе», — рассуждает специалист.
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