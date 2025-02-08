Трюдо испугался заявлений Трампа о присоединении Канады

CBC: Трюдо счел реальной угрозу Трампа присоединить Канаду к США
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Трюдо прокомментировал заявление Трампа о желании видеть Канаду в составе США
Трюдо прокомментировал заявление Трампа о желании видеть Канаду в составе США Фото:

Президент США Дональд Трамп желает получить доступ к ресурсам Канады и это реальная угроза. Об этом заявил канадский премьер-министр Джастин Трюдо.

«Трамп имеет в виду, что самый простой способ сделать это (получить доступ к ресурсам Канады — прим. URA.RU) — это поглотить нашу страну, и это реально», — цитирует CBC Трюдо.

Трамп в последнее время неоднократно давал понять, что хочет видеть в составе США Гренландию, Канаду, а также Панамский залив. Он даже в своих соцсетях уже составил карту, в которой Канада значится как американская территория.

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Президент США Дональд Трамп желает получить доступ к ресурсам Канады и это реальная угроза. Об этом заявил канадский премьер-министр Джастин Трюдо. «Трамп имеет в виду, что самый простой способ сделать это (получить доступ к ресурсам Канады — прим. URA.RU) — это поглотить нашу страну, и это реально», — цитирует CBC Трюдо. Трамп в последнее время неоднократно давал понять, что хочет видеть в составе США Гренландию, Канаду, а также Панамский залив. Он даже в своих соцсетях уже составил карту, в которой Канада значится как американская территория.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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