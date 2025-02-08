Трюдо испугался заявлений Трампа о присоединении Канады

Президент США Дональд Трамп желает получить доступ к ресурсам Канады и это реальная угроза. Об этом заявил канадский премьер-министр Джастин Трюдо.
«Трамп имеет в виду, что самый простой способ сделать это (получить доступ к ресурсам Канады — прим. URA.RU) — это поглотить нашу страну, и это реально», — цитирует CBC Трюдо.
Трамп в последнее время неоднократно давал понять, что хочет видеть в составе США Гренландию, Канаду, а также Панамский залив. Он даже в своих соцсетях уже составил карту, в которой Канада значится как американская территория.
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