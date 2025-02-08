Стала известна причина смерти Дэвида Линча

Причиной смерти Дэвида Линча стала остановка сердца
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Дэвид Линч умер от остановки сердца
Дэвид Линч умер от остановки сердца Фото:

Причиной смерти четырехкратного номинанта на премию «Оскар», режиссера таких фильмов, как «Синий бархат» и сериала «Твин Пикс» Дэвида Линча стала остановка сердца. Об этом сообщает TMZ. 

«В документе Департамента общественного здравоохранения округа Лос-Анджелес непосредственной причиной смерти Дэвида указана остановка сердца с хронической обструктивной болезнью легких в качестве основного заболевания. В документе также указано, что обезвоживание является существенным фактором», — сообщает таблоид TMZ со ссылкой на свидетельство о смерти.

Линча не стало на 79-ом году жизни 17 января 2025 года. На закате жизни он боролся с эмфиземой легких, которую получил в результате продолжительного курения. О его первых шагах в индустрии, взлетах, падениях и личной жизни — в публикации URA.RU.

Свидетельство о смерти режиссера Линча
Свидетельство о смерти режиссера Линча
Фото:

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Причиной смерти четырехкратного номинанта на премию «Оскар», режиссера таких фильмов, как «Синий бархат» и сериала «Твин Пикс» Дэвида Линча стала остановка сердца. Об этом сообщает TMZ.  «В документе Департамента общественного здравоохранения округа Лос-Анджелес непосредственной причиной смерти Дэвида указана остановка сердца с хронической обструктивной болезнью легких в качестве основного заболевания. В документе также указано, что обезвоживание является существенным фактором», — сообщает таблоид TMZ со ссылкой на свидетельство о смерти. Линча не стало на 79-ом году жизни 17 января 2025 года. На закате жизни он боролся с эмфиземой легких, которую получил в результате продолжительного курения. О его первых шагах в индустрии, взлетах, падениях и личной жизни — в публикации URA.RU.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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