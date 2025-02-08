Стала известна причина смерти Дэвида Линча

Причиной смерти четырехкратного номинанта на премию «Оскар», режиссера таких фильмов, как «Синий бархат» и сериала «Твин Пикс» Дэвида Линча стала остановка сердца. Об этом сообщает TMZ.
«В документе Департамента общественного здравоохранения округа Лос-Анджелес непосредственной причиной смерти Дэвида указана остановка сердца с хронической обструктивной болезнью легких в качестве основного заболевания. В документе также указано, что обезвоживание является существенным фактором», — сообщает таблоид TMZ со ссылкой на свидетельство о смерти.
Линча не стало на 79-ом году жизни 17 января 2025 года. На закате жизни он боролся с эмфиземой легких, которую получил в результате продолжительного курения. О его первых шагах в индустрии, взлетах, падениях и личной жизни — в публикации URA.RU.
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