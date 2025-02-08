Кандидата Трампа на пост главы ФБР подозревают в связях с Кремлем

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Кандидата Трампа уличили в участии в пророссийских телепроектах Фото:

Кандидат на пост директора ФБР Кэш Патель, выдвинутый президентом США Дональдом Трампом, в 2024 году получил 25 тысяч долларов от кинокомпании, пропагандирующей антизападные взгляды и якобы поддерживаемой Кремлем. Об этом сообщила газета The Washington Post.

«Согласно документам, платеж произвела компания Global Tree Pictures, управляемая гражданином России. Деньги на кампанию были выделены из фонда, созданного в Москве», — говорится в статье газеты.

По сведениям издания, платеж был совершен за участие Пателя в документальном фильме. В нем он и другие участники первой администрации Трампа представлены как жертвы якобы существующего заговора против демократически избранного президента. Многосерийный проект под названием «Вся президентская рать: заговор против Трампа» вышел в эфир в ноябре 2024 года на онлайн-сети правого вещателя Такера Карлсона.

Как сообщало URA.RU ранее, Патель планирует инициировать расследование в отношении украинского президента Владимира Зеленского. Назначенный на пост главы ФБР руководитель выразил сомнение в том, как использовались средства американских налогоплательщиков, и предположил, что в Киеве могли преувеличивать угрозы безопасности для получения дополнительной финансовой помощи из США.

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Кандидат на пост директора ФБР Кэш Патель, выдвинутый президентом США Дональдом Трампом, в 2024 году получил 25 тысяч долларов от кинокомпании, пропагандирующей антизападные взгляды и якобы поддерживаемой Кремлем. Об этом сообщила газета The Washington Post. «Согласно документам, платеж произвела компания Global Tree Pictures, управляемая гражданином России. Деньги на кампанию были выделены из фонда, созданного в Москве», — говорится в статье газеты. По сведениям издания, платеж был совершен за участие Пателя в документальном фильме. В нем он и другие участники первой администрации Трампа представлены как жертвы якобы существующего заговора против демократически избранного президента. Многосерийный проект под названием «Вся президентская рать: заговор против Трампа» вышел в эфир в ноябре 2024 года на онлайн-сети правого вещателя Такера Карлсона. Как сообщало URA.RU ранее, Патель планирует инициировать расследование в отношении украинского президента Владимира Зеленского. Назначенный на пост главы ФБР руководитель выразил сомнение в том, как использовались средства американских налогоплательщиков, и предположил, что в Киеве могли преувеличивать угрозы безопасности для получения дополнительной финансовой помощи из США.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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