Кандидата Трампа на пост главы ФБР подозревают в связях с Кремлем

Кандидата Трампа уличили в участии в пророссийских телепроектах Фото: Руслан Яроцкий © URA.RU

Кандидат на пост директора ФБР Кэш Патель, выдвинутый президентом США Дональдом Трампом, в 2024 году получил 25 тысяч долларов от кинокомпании, пропагандирующей антизападные взгляды и якобы поддерживаемой Кремлем. Об этом сообщила газета The Washington Post.

«Согласно документам, платеж произвела компания Global Tree Pictures, управляемая гражданином России. Деньги на кампанию были выделены из фонда, созданного в Москве», — говорится в статье газеты.

По сведениям издания, платеж был совершен за участие Пателя в документальном фильме. В нем он и другие участники первой администрации Трампа представлены как жертвы якобы существующего заговора против демократически избранного президента. Многосерийный проект под названием «Вся президентская рать: заговор против Трампа» вышел в эфир в ноябре 2024 года на онлайн-сети правого вещателя Такера Карлсона.

Как сообщало URA.RU ранее, Патель планирует инициировать расследование в отношении украинского президента Владимира Зеленского. Назначенный на пост главы ФБР руководитель выразил сомнение в том, как использовались средства американских налогоплательщиков, и предположил, что в Киеве могли преувеличивать угрозы безопасности для получения дополнительной финансовой помощи из США.