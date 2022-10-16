Пермячка за полмиллиона продает бизнес по доставке морских деликатесов

Предприятие по доставке морепродуктов и деликатесной икры продается за 600 тысяч рублей Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Жительница Перми выставила на продажу предприятие по доставке рыбы, морепродуктов и деликатесной икры. Стоимость бизнеса она оценила в 600 тысяч рублей. Соответствующее объявление размещено на сайте «Авито».

«Продаю бизнес по доставке рыбы, морепродуктов и икры премиум качества. Доходность от 100 000 рублей в месяц. Каналы сбыта через социальные сети и мессенджеры. Можно при желании открыть магазин, клиентов будет еще больше. Вижу это по запросам клиентов, но сама этим заниматься не хотела. Клиентская база большая, много постоянных клиентов, узнаваемый бренд Fish Perm», — говорится в объявлении.

Уточняется, что в стоимость бизнеса входят остатки товара, а также продуктовые лари, икорный холодильник, кассовый аппарат и полиграфическая продукция. Прилагаются база поставщиков и клиентов. Причиной продажи автор объявления назвала нехватку времени на другой, более прибыльный бизнес.

Ранее URA.RU рассказывало, что в Перми продается ресторан старейшей сети японской кухни «Япона-Матрена». Объявление о продаже заведения размещено на сайте «Авито».