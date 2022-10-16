16 октября 2022
15 октября 2022

Челябинский депутат станцевала лезгинку в танковой дивизии. Фото

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Митинг СР против повышения пенсионного возраста. Челябинск, мухометьярова ольга
По словам Ольги Мухометьяровой, концертная программа вызвала у военных шквал эмоций Фото:

Депутат заксобрания Челябинской области Ольга Мухометьярова станцевала лезгинку в танковой дивизии в Чебаркуле. По словам Мухометьяровой, вместе с концертной бригадой она поднимала настроение военнослужащим.

«Моя концертная бригада выступила перед военнослужащими танковой дивизии в Чебаркуле. Начинали скромно и патриотично, но хорошо подобранный репертуар и экспромт вызвали шквал позитивных эмоций у солдат. Как итог, в финале с ребятами из Дагестана впервые в жизни танцевала лезгинку», — написала Мухометьярова на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

Депутат отметила, что артисты уезжали из танковой дивизии счастливые и в приподнятом настроении. Мухометьярова также поблагодарила командиров структурных подразделений дивизии за помощь в организации концерта.

Ольга Мухометьярова с ребятами из Дагестана впервые в жизни танцевала лезгинку
Фото:
Артисты уезжали из танковой дивизии в приподнятом настроении
Фото:

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Депутат заксобрания Челябинской области Ольга Мухометьярова станцевала лезгинку в танковой дивизии в Чебаркуле. По словам Мухометьяровой, вместе с концертной бригадой она поднимала настроение военнослужащим. «Моя концертная бригада выступила перед военнослужащими танковой дивизии в Чебаркуле. Начинали скромно и патриотично, но хорошо подобранный репертуар и экспромт вызвали шквал позитивных эмоций у солдат. Как итог, в финале с ребятами из Дагестана впервые в жизни танцевала лезгинку», — написала Мухометьярова на своей странице в соцсети «ВКонтакте». Депутат отметила, что артисты уезжали из танковой дивизии счастливые и в приподнятом настроении. Мухометьярова также поблагодарила командиров структурных подразделений дивизии за помощь в организации концерта.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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