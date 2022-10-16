Депутат заксобрания Челябинской области Ольга Мухометьярова станцевала лезгинку в танковой дивизии в Чебаркуле. По словам Мухометьяровой, вместе с концертной бригадой она поднимала настроение военнослужащим.
«Моя концертная бригада выступила перед военнослужащими танковой дивизии в Чебаркуле. Начинали скромно и патриотично, но хорошо подобранный репертуар и экспромт вызвали шквал позитивных эмоций у солдат. Как итог, в финале с ребятами из Дагестана впервые в жизни танцевала лезгинку», — написала Мухометьярова на своей странице в соцсети «ВКонтакте».
Депутат отметила, что артисты уезжали из танковой дивизии счастливые и в приподнятом настроении. Мухометьярова также поблагодарила командиров структурных подразделений дивизии за помощь в организации концерта.
Ольга Мухометьярова с ребятами из Дагестана впервые в жизни танцевала лезгинку
Фото: Ольга Мухометьярова, страница во «ВКонтакте»
Артисты уезжали из танковой дивизии в приподнятом настроении
Фото: Ольга Мухометьярова, страница во «ВКонтакте»
Депутат заксобрания Челябинской области Ольга Мухометьярова станцевала лезгинку в танковой дивизии в Чебаркуле. По словам Мухометьяровой, вместе с концертной бригадой она поднимала настроение военнослужащим. «Моя концертная бригада выступила перед военнослужащими танковой дивизии в Чебаркуле. Начинали скромно и патриотично, но хорошо подобранный репертуар и экспромт вызвали шквал позитивных эмоций у солдат. Как итог, в финале с ребятами из Дагестана впервые в жизни танцевала лезгинку», — написала Мухометьярова на своей странице в соцсети «ВКонтакте». Депутат отметила, что артисты уезжали из танковой дивизии счастливые и в приподнятом настроении. Мухометьярова также поблагодарила командиров структурных подразделений дивизии за помощь в организации концерта.