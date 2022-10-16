По словам Ольги Мухометьяровой, концертная программа вызвала у военных шквал эмоций Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Депутат заксобрания Челябинской области Ольга Мухометьярова станцевала лезгинку в танковой дивизии в Чебаркуле. По словам Мухометьяровой, вместе с концертной бригадой она поднимала настроение военнослужащим.

«Моя концертная бригада выступила перед военнослужащими танковой дивизии в Чебаркуле. Начинали скромно и патриотично, но хорошо подобранный репертуар и экспромт вызвали шквал позитивных эмоций у солдат. Как итог, в финале с ребятами из Дагестана впервые в жизни танцевала лезгинку», — написала Мухометьярова на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

Депутат отметила, что артисты уезжали из танковой дивизии счастливые и в приподнятом настроении. Мухометьярова также поблагодарила командиров структурных подразделений дивизии за помощь в организации концерта.

Ольга Мухометьярова с ребятами из Дагестана впервые в жизни танцевала лезгинку Фото: Ольга Мухометьярова, страница во «ВКонтакте»