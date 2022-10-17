Пушилин назвал суммы выплат за ранения на СВО

Пушилин: тяжело раненые в спецоперации получат 500 000 рублей

17 октября 2022 в 15:18 Размер текста - 17 +

По словам Пушилина, вопросы с выплатой раненым решает комиссия по оказанию помощи Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине За тяжелое ранение, полученное военнослужащим во время участия в спецоперации, ему полагается выплата размером в 500 000 рублей. Об этом заявил врио главы Донецкой Народной Республики Денис Пушилин. «Тяжелое ранение — 500 000. Легкое — 100 000. Комиссия по оказанию помощи пострадавшему решает эти вопросы. Сама выплата проходит через „Почту Донбасса“ или ЦРБ», — сообщается в telegram-канале «Администрация Главы ДНР». Ранее власти региона РФ раскрыли, кто из мобилизованных не получит выплату. Так, Минсоцразвития Новосибирской области сообщили, что мобилизованные, исключенные из части, не получат соцвыплаты.

За тяжелое ранение, полученное военнослужащим во время участия в спецоперации, ему полагается выплата размером в 500 000 рублей. Об этом заявил врио главы Донецкой Народной Республики Денис Пушилин. «Тяжелое ранение — 500 000. Легкое — 100 000. Комиссия по оказанию помощи пострадавшему решает эти вопросы. Сама выплата проходит через „Почту Донбасса“ или ЦРБ», — сообщается в telegram-канале «Администрация Главы ДНР». Ранее власти региона РФ раскрыли, кто из мобилизованных не получит выплату. Так, Минсоцразвития Новосибирской области сообщили, что мобилизованные, исключенные из части, не получат соцвыплаты.