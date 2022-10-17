Пушилин назвал суммы выплат за ранения на СВО

Пушилин: тяжело раненые в спецоперации получат 500 000 рублей
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Совместная пресс-конференция Дениса Пушилина и Андрея Турчака. ДНР, Донецк, пушилин денис
По словам Пушилина, вопросы с выплатой раненым решает комиссия по оказанию помощи Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

За тяжелое ранение, полученное военнослужащим во время участия в спецоперации, ему полагается выплата размером в 500 000 рублей. Об этом заявил врио главы Донецкой Народной Республики Денис Пушилин.

«Тяжелое ранение — 500 000. Легкое — 100 000. Комиссия по оказанию помощи пострадавшему решает эти вопросы. Сама выплата проходит через „Почту Донбасса“ или ЦРБ», — сообщается в telegram-канале «Администрация Главы ДНР».

Ранее власти региона РФ раскрыли, кто из мобилизованных не получит выплату. Так, Минсоцразвития Новосибирской области сообщили, что мобилизованные, исключенные из части, не получат соцвыплаты.

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За тяжелое ранение, полученное военнослужащим во время участия в спецоперации, ему полагается выплата размером в 500 000 рублей. Об этом заявил врио главы Донецкой Народной Республики Денис Пушилин. «Тяжелое ранение — 500 000. Легкое — 100 000. Комиссия по оказанию помощи пострадавшему решает эти вопросы. Сама выплата проходит через „Почту Донбасса“ или ЦРБ», — сообщается в telegram-канале «Администрация Главы ДНР». Ранее власти региона РФ раскрыли, кто из мобилизованных не получит выплату. Так, Минсоцразвития Новосибирской области сообщили, что мобилизованные, исключенные из части, не получат соцвыплаты.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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