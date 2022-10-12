Власти региона РФ раскрыли, кто из мобилизованных не получит выплату

Исключенные из состава части, создающей списки, не будут получать выплаты для мобилизованных. Об этом сообщается в документе Минсоцразвития Новосибирской области.
«Основанием для отказа может послужить исключение призванного гражданина из части-формирователя, а также неверно указанная информация необходимая для единовременной выплаты», — цитирует содержимое документа «Тайга.инфо». Помимо этого, если мобилизованный получил выплату, но затем был исключен из состава по причине виновных действий, то в этом случае он должен будет вернуть деньги в бюджет страны.
Единовременная выплата в 100 тысяч рублей присуждается мобилизованным жителям региона. Выплата будет направлена из резервного фонда Новосибирской области. Частичная мобилизация в России объявлена 21 сентября. С 24 февраля российские военные проводят спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины.
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Исключенные из состава части, создающей списки, не будут получать выплаты для мобилизованных. Об этом сообщается в документе Минсоцразвития Новосибирской области. «Основанием для отказа может послужить исключение призванного гражданина из части-формирователя, а также неверно указанная информация необходимая для единовременной выплаты», — цитирует содержимое документа «Тайга.инфо». Помимо этого, если мобилизованный получил выплату, но затем был исключен из состава по причине виновных действий, то в этом случае он должен будет вернуть деньги в бюджет страны. Единовременная выплата в 100 тысяч рублей присуждается мобилизованным жителям региона. Выплата будет направлена из резервного фонда Новосибирской области. Частичная мобилизация в России объявлена 21 сентября. С 24 февраля российские военные проводят спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины.