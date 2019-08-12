Югорчане просят справедливого расследования ДТП, случайному участнику которого грозит 7 лет тюрьмы

Расследованием уголовного дело занимается полиция Сургута Фото: depositphotos.com

Больше трех тысяч пользователей подписали петицию за справедливое расследование резонансного ДТП, которое произошло в июле в Сургуте. В аварии с участием автомобилей BMW и Lexus погибли три человека. Об этом свидетельствуют данные сайта change.org.

Югорчане призывают следствие быть объективным в установлении вины участников аварии. Водителю автомобиля BMW, в салоне которого погибли трое пассажиров после того, как он врезался в фонарный столб, грозит два года колонии. При том, что он двигался по городу с превышением скорости и находился за рулем в состоянии алкогольного опьянения. По версии следствия, водитель Lexus стал помехой при движении немецкой иномарки, выезжая на дорогу с прилегающей территории. Против него тоже возбуждено уголовное дело, которое предполагает до семи лет тюрьмы.

Мать водителя японского паркетника Светлана Морозова в своем аккаунте во «ВКонтакте» опубликовала видео с камер наблюдения, которые зафиксировали момент совершения ДТП. Она утверждает, что столкновения машин не было, а ее сын из очевидца аварии превратился в фигуранта уголовного дела. В пресс-службе УМВД ХМАО корреспонденту «URA.RU» заявили, что в ходе следствия учтены все видеозаписи с места происшествия. «Оценивать ход следствия будет прокуратура. Надзорный орган вправе вернуть дело на дорасследование, если посчитает, что существуют какие-то проблемы с доказательной базой», — прокомментировали журналисту агентства в пресс-службе окружной полиции.