Мобилизованные учатся стрелять по мишеням не только днем, но и по ночам (фото из архива) Фото: Таисия Воронцова © URA.RU

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Мобилизованные из Свердловской области приступили к ночным занятиям по боевой подготовке в тыловой зоне специальной военной операции. Экипажи танков и боевых разведывательных машин учат ночной стрельбе, рассказали URA.RU в пресс-службе министерства обороны.

«Боевая подготовка мобилизованных проходит в интенсивном режиме. После отработки нормативов днем военнослужащие приступают к следующему этапу — ночным стрельбам. Экипажи танков Т-80 отрабатывают огневое поражение противника ночью, выполняя стрельбу из 125-мм пушки, спаренного и зенитного пулеметов», — рассказали в минобороны.

Мишени для танков находятся на расстоянии до двух километров. Они имитируют бронетехнику противника, гранатометные расчеты и вертолеты. Экипажи боевых разведывательных машин стреляют из пушки и пулемета по мишеням на расстоянии от 500 до 900 метров.

Также мобилизованные учатся ночной стрельбе из автоматов АК-74 и АК-12, как с приборами ночного видения, так и без них. После боевого слаживания военнослужащие приступят к основным задачам — будут контролировать и оборонять освобожденные территории, а также войдут в подразделения резерва и усиления.

В России 24 февраля началась специальная военная операция на Украине. Ее цель — спасение мирных жителей Донецкой и Луганской народных республик. Регионы подвергались обстрелам армии ВСУ в течение восьми лет. 21 сентября президент РФ Владимир Путин объявил о частичной мобилизации. В общей сложности призвать на военную службу планируется 300 тысяч резервистов. Предполагается, что из Свердловской области будут отправлены 9,7 тысячи человек.