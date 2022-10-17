Трасс признала свой провал в первые недели на посту премьера Британии

18 октября 2022 в 04:13 Размер текста - 17 +

Лиз Трасс заявила, что исправила ошибки, допущенные ею в начале срока на посту премьер-министра Британии Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Премьер-министр Великобритании Лиз Трасс признала, что допустила множество ошибок в начале своего срока. Она также считает, что исправила свои просчеты. «Я признаю, что мы допустили ошибки. Я сожалею об их допущении, но я их исправила. Я назначила нового канцлера [казначейства Британии Джереми Ханта], мы восстановили экономическую стабильность и финансовую дисциплину», — заявила Лиз Трасс, передает телеканал Sky News. В первые месяцы своего правления Трасс столкнулась со шквалом критики: 51% из почти 5000 опрошенных британцев пожелали ее отставки. Недавно Трасс поссорилась с королем Великобритании Карлом III из-за его поездки на саммит ООН. Позже она уволила главу британского Минфина. Коллеги Трасс ожидают ее отставки уже в ближайшие дни. Кроме того, даже президент США Джо Байден поддержал идею об отставке Трасс. Британский депутат Криспин Блант публично призвал Трасс покинуть пост.

Премьер-министр Великобритании Лиз Трасс признала, что допустила множество ошибок в начале своего срока. Она также считает, что исправила свои просчеты. «Я признаю, что мы допустили ошибки. Я сожалею об их допущении, но я их исправила. Я назначила нового канцлера [казначейства Британии Джереми Ханта], мы восстановили экономическую стабильность и финансовую дисциплину», — заявила Лиз Трасс, передает телеканал Sky News. В первые месяцы своего правления Трасс столкнулась со шквалом критики: 51% из почти 5000 опрошенных британцев пожелали ее отставки. Недавно Трасс поссорилась с королем Великобритании Карлом III из-за его поездки на саммит ООН. Позже она уволила главу британского Минфина. Коллеги Трасс ожидают ее отставки уже в ближайшие дни. Кроме того, даже президент США Джо Байден поддержал идею об отставке Трасс. Британский депутат Криспин Блант публично призвал Трасс покинуть пост.