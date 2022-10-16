16 октября 2022

В Британии публично призвали Трасс покинуть пост премьера

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Флаги. Санкт-Петербург, флаг великобритании, юнион джек, английский флаг, union jack
Три британских консерватора призвали Лиз Трасс покинуть пост премьера Фото:

Парламентарий от консервативной партии Великобритании Криспин Блант публично призвал премьер-министра Британии Лиз Трасс покинуть свой пост. Его поддержали коллеги, Эндрю Бриджен и Джейми Уоллис.

«Нет. Я думаю, игра окончена», — сказал он, отвечая на вопрос ведущего телеканала Channel 4 о том, может ли Трасс «выжить». Ранее в СМИ сообщалось, что Блант стал первым членом Тори (политическая партия), который публично призвал Трасс уйти с поста премьера Великобритании.

В первые месяцы своего правления Трасс столкнулась со шквалом критики: 51% из почти 5000 опрошенных британцев пожелали ее отставки. В начале октября член британского парламента собирался написать письмо председателю руководящего комитета Консервативной партии с просьбой о вынесении ей вотума недоверия.

Недавно Трасс поссорилась с королем Великобритании Карлом III из-за его поездки на саммит ООН. Позже она уволила главу британского Минфина. Коллеги Трасс ожидают ее отставки уже в ближайшие дни. В частности, президент США Джо Байден поддержал идею об отставке Трасс с поста премьера Британии. Об этом сообщает пресс-служба Белого дома.

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Парламентарий от консервативной партии Великобритании Криспин Блант публично призвал премьер-министра Британии Лиз Трасс покинуть свой пост. Его поддержали коллеги, Эндрю Бриджен и Джейми Уоллис. «Нет. Я думаю, игра окончена», — сказал он, отвечая на вопрос ведущего телеканала Channel 4 о том, может ли Трасс «выжить». Ранее в СМИ сообщалось, что Блант стал первым членом Тори (политическая партия), который публично призвал Трасс уйти с поста премьера Великобритании. В первые месяцы своего правления Трасс столкнулась со шквалом критики: 51% из почти 5000 опрошенных британцев пожелали ее отставки. В начале октября член британского парламента собирался написать письмо председателю руководящего комитета Консервативной партии с просьбой о вынесении ей вотума недоверия. Недавно Трасс поссорилась с королем Великобритании Карлом III из-за его поездки на саммит ООН. Позже она уволила главу британского Минфина. Коллеги Трасс ожидают ее отставки уже в ближайшие дни. В частности, президент США Джо Байден поддержал идею об отставке Трасс с поста премьера Британии. Об этом сообщает пресс-служба Белого дома.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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