Пермские власти дали советы по отсрочке от мобилизации для резервистов

Резервистам необходимо подойти в военкомат с документами для уточнения информации Фото: Сергей Русанов © URA.RU

новость из сюжета Мобилизация в России

Пермяки, которые могут быть призваны на военную службу в период частичной мобилизации, имеют право получить отсрочку. Советы о том, что необходимо сделать, чтобы ее получить, подготовило министерство территориальной безопасности Прикамья, сообщили URA.RU в пресс-службе минтербеза.

«Если вы уже получили повестку и знаете, что имеете законные основания для предоставления отсрочки — при явке на призывную комиссию по повестке возьмите с собой полный пакет документов, все подтверждающие справки. Обязательно сообщите об этом призывной комиссии», — отмечают в министерстве тербезопасности. Также резервисту необходимо сообщить в военкомат информацию о семейном положении, наличии на иждивении детей и месте работы.

Помимо этого, минтербез советует заранее пройти медобследование для установления диагноза, не позволяющего служить в вооруженных силах, инвалидности. Работодатель должен оформить процедуру брони. Для этого пермякам необходимо обратиться в кадровую службу, при необходимости сотрудники минтербезопасности проконсультируют сотрудников кадровой службы в организации.

URA.RU рассказывало, что в Пермском крае продолжится отправка мобилизованных. При этом президент РФ Владимир Путин заявил, что в ближайшее время мобилизационные мероприятия завершатся.