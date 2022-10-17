В челябинском районе силовики устроили стрельбы

18 октября 2022 в 19:40 Размер текста - 17 +

Учения длились на протяжение нескольких часов Фото: Владимир Жабриков © URA.RU В Карталинском районе Челябинской области 18 сентября сотрудники пограничной службы ФСБ РФ региона провели учебные стрельбы. Сотрудники экстренных служб заранее предупредили жителей близлежащих поселков о шуме. «18 сентября в районе станции Начальное (на войсковом стрельбище) сотрудниками пограничной службы ФСБ РФ будут проводиться учебные стрельбы. Мероприятие пройдет с 15 до 20 часов», — сообщили URA.RU в официальной группе экстренной службы района в «ВКонтакте». В начале сентября силовики также проводили учения на полигоне. До всех жителей информация не дошла, и они в панике звонили в редакцию местной газеты, чтобы узнать информацию.

В Карталинском районе Челябинской области 18 сентября сотрудники пограничной службы ФСБ РФ региона провели учебные стрельбы. Сотрудники экстренных служб заранее предупредили жителей близлежащих поселков о шуме. «18 сентября в районе станции Начальное (на войсковом стрельбище) сотрудниками пограничной службы ФСБ РФ будут проводиться учебные стрельбы. Мероприятие пройдет с 15 до 20 часов», — сообщили URA.RU в официальной группе экстренной службы района в «ВКонтакте». В начале сентября силовики также проводили учения на полигоне. До всех жителей информация не дошла, и они в панике звонили в редакцию местной газеты, чтобы узнать информацию.