В челябинском районе силовики устроили стрельбы

В Карталинском районе Челябинской области 18 сентября сотрудники пограничной службы ФСБ РФ региона провели учебные стрельбы. Сотрудники экстренных служб заранее предупредили жителей близлежащих поселков о шуме.
«18 сентября в районе станции Начальное (на войсковом стрельбище) сотрудниками пограничной службы ФСБ РФ будут проводиться учебные стрельбы. Мероприятие пройдет с 15 до 20 часов», — сообщили URA.RU в официальной группе экстренной службы района в «ВКонтакте».
В начале сентября силовики также проводили учения на полигоне. До всех жителей информация не дошла, и они в панике звонили в редакцию местной газеты, чтобы узнать информацию.
Все главные новости Челябинской области мы публикуем в нашем telegram-канале, переходите по ссылке: https://t.me/ACityThatSmog