17 октября 2022

В челябинском районе силовики устроили стрельбы

© Служба новостей «URA.RU»
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Соревнования сотрудников спецназа ФСИН. Свердловская область, Первоуральск, тир, мишень, стрельба, стрельбище, стрелковая подготовка, огневая
Учения длились на протяжение нескольких часов Фото:

В Карталинском районе Челябинской области 18 сентября сотрудники пограничной службы ФСБ РФ региона провели учебные стрельбы. Сотрудники экстренных служб заранее предупредили жителей близлежащих поселков о шуме.

«18 сентября в районе станции Начальное (на войсковом стрельбище) сотрудниками пограничной службы ФСБ РФ будут проводиться учебные стрельбы. Мероприятие пройдет с 15 до 20 часов», — сообщили URA.RU в официальной группе экстренной службы района в «ВКонтакте».

В начале сентября силовики также проводили учения на полигоне. До всех жителей информация не дошла, и они в панике звонили в редакцию местной газеты, чтобы узнать информацию.

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В Карталинском районе Челябинской области 18 сентября сотрудники пограничной службы ФСБ РФ региона провели учебные стрельбы. Сотрудники экстренных служб заранее предупредили жителей близлежащих поселков о шуме. «18 сентября в районе станции Начальное (на войсковом стрельбище) сотрудниками пограничной службы ФСБ РФ будут проводиться учебные стрельбы. Мероприятие пройдет с 15 до 20 часов», — сообщили URA.RU в официальной группе экстренной службы района в «ВКонтакте». В начале сентября силовики также проводили учения на полигоне. До всех жителей информация не дошла, и они в панике звонили в редакцию местной газеты, чтобы узнать информацию.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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