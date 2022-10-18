18 октября 2022

В Тюмени федеральное ведомство ищет ответственного за бронь сотрудников

Филиал Федеральной кадастровой палаты ищет работника, который займется бронью сотрудников в Тюмени
© Служба новостей «URA.RU»
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Тюменской кадастровой палате нужен сотрудник, который поможет оформить бронь на работников филиала Фото:
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Мобилизация в России

Тюменский филиал Федеральной кадастровой палаты Росреестра ищет в штат сотрудника, который будет заниматься воинским учетом и бронью работников от мобилизации. Вакансия размещена в базе регионального Центра занятости населения.

«Требуется ведущий инженер группы мобилизационной подготовки. Обязанности: планирование мероприятий в сфере мобилизационной подготовки, а также по вопросам воинского учета и бронирования граждан, работающих в филиале», — говорится в вакансии «ФКП Росреестра» по Тюменской области, размещенной в базе Центра занятости.

Сотрудник также должен будет отвечать за практические мобилизационные тренировки. Их цель — подготовить руководящий состав филиала и других должностных лиц к выполнению обязанностей в военное время. Соискателям предлагают зарплату от 18 до 20 тысяч рублей.

Частичная мобилизация была объявлена в России 21 сентября. Под нее подпадают граждане, находящиеся в запасе. Однако части из них положена бронь от призыва. К примеру, такое право сотрудникам готова предоставить тюменская компания «Стальмост», которая является стратегически значимой.

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Тюменский филиал Федеральной кадастровой палаты Росреестра ищет в штат сотрудника, который будет заниматься воинским учетом и бронью работников от мобилизации. Вакансия размещена в базе регионального Центра занятости населения. «Требуется ведущий инженер группы мобилизационной подготовки. Обязанности: планирование мероприятий в сфере мобилизационной подготовки, а также по вопросам воинского учета и бронирования граждан, работающих в филиале», — говорится в вакансии «ФКП Росреестра» по Тюменской области, размещенной в базе Центра занятости. Сотрудник также должен будет отвечать за практические мобилизационные тренировки. Их цель — подготовить руководящий состав филиала и других должностных лиц к выполнению обязанностей в военное время. Соискателям предлагают зарплату от 18 до 20 тысяч рублей. Частичная мобилизация была объявлена в России 21 сентября. Под нее подпадают граждане, находящиеся в запасе. Однако части из них положена бронь от призыва. К примеру, такое право сотрудникам готова предоставить тюменская компания «Стальмост», которая является стратегически значимой.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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