В Тюмени федеральное ведомство ищет ответственного за бронь сотрудников

Филиал Федеральной кадастровой палаты ищет работника, который займется бронью сотрудников в Тюмени

19 октября 2022 в 20:50 Размер текста - 17 +

Тюменской кадастровой палате нужен сотрудник, который поможет оформить бронь на работников филиала Фото: Денис Моргунов © URA.RU новость из сюжета Мобилизация в России Тюменский филиал Федеральной кадастровой палаты Росреестра ищет в штат сотрудника, который будет заниматься воинским учетом и бронью работников от мобилизации. Вакансия размещена в базе регионального Центра занятости населения. «Требуется ведущий инженер группы мобилизационной подготовки. Обязанности: планирование мероприятий в сфере мобилизационной подготовки, а также по вопросам воинского учета и бронирования граждан, работающих в филиале», — говорится в вакансии «ФКП Росреестра» по Тюменской области, размещенной в базе Центра занятости. Сотрудник также должен будет отвечать за практические мобилизационные тренировки. Их цель — подготовить руководящий состав филиала и других должностных лиц к выполнению обязанностей в военное время. Соискателям предлагают зарплату от 18 до 20 тысяч рублей. Частичная мобилизация была объявлена в России 21 сентября. Под нее подпадают граждане, находящиеся в запасе. Однако части из них положена бронь от призыва. К примеру, такое право сотрудникам готова предоставить тюменская компания «Стальмост», которая является стратегически значимой.

Тюменский филиал Федеральной кадастровой палаты Росреестра ищет в штат сотрудника, который будет заниматься воинским учетом и бронью работников от мобилизации. Вакансия размещена в базе регионального Центра занятости населения. «Требуется ведущий инженер группы мобилизационной подготовки. Обязанности: планирование мероприятий в сфере мобилизационной подготовки, а также по вопросам воинского учета и бронирования граждан, работающих в филиале», — говорится в вакансии «ФКП Росреестра» по Тюменской области, размещенной в базе Центра занятости. Сотрудник также должен будет отвечать за практические мобилизационные тренировки. Их цель — подготовить руководящий состав филиала и других должностных лиц к выполнению обязанностей в военное время. Соискателям предлагают зарплату от 18 до 20 тысяч рублей. Частичная мобилизация была объявлена в России 21 сентября. Под нее подпадают граждане, находящиеся в запасе. Однако части из них положена бронь от призыва. К примеру, такое право сотрудникам готова предоставить тюменская компания «Стальмост», которая является стратегически значимой.