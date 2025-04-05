«Черные вдовы»: как женщины зарабатывают на смертях бойцов СВО

В России начали обсуждать вопрос мошеннических схем, связанных со смертями военнослужащих ВС РФ, после слов риелтора из Томска Марины Орловой. «Черные вдовы» вступают в брак с мужчинами, служащими на специальной военной операции (СВО), с целью получения финансовых выплат после их смерти. Об этом говорится в анонсе программы «Соловьев Life».
«Тема многих шокирует, она очень сложная. <...> Те, кто хотят заработать на смерти наших ребят. „Черные вдовы“ обманом женят на себе одного, второго, третьего. Выходишь сейчас в мужчину, который служит на СВО», — говорится в анонсе программы на «Соловьев Life». Эксперты в эфире телеканала обсудят проблему так называемых «черных вдов». Пост с анонсом выложила журналист Анастасия Кашеварова в своем telegram-канале.
«После 40-го дня я улетела на Мальдивы. Я делаю все, что поможет мне чувствовать себя живой», — поделилась одна из вдов военнослужащих. Некоторые женщины, известные как «подсадные жены», многократно вступают в брак с военнослужащими, стремясь получить «гробовые», пишет Кашеварова.
Ранее во время эфира Орлову спросили о возможностях приобретения жилья. Риелтор дала совет найти мужчину, который служит на СВО и в случае, если он не возвращается, получить восемь миллионов. По словам Орловой, многие вдовы уже используют эту «рабочую схему».
После эфира риелтор была доставлена в отделение полиции. Женщина извинилась перед россиянами за свои слова. Суд назначил ей 85 часов обязательных работ.
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