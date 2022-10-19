19 октября 2022

Ресторатор Кузякин приостановил развитие проекта в центре Екатеринбурга

© Служба новостей «URA.RU»
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Техническое открытие кофейни Engels на проспекте Ленина. Екатеринбург, кузякин валентин, engels, энгельс
Кузякин анонсировал открытие четвертой точки Engels еще в мае 2022 года Фото:

Свердловский ресторатор Валентин Кузякин, который владеет такими заведениями, как «Сойка», «Гады, крабы и вино» и «Гастроли», перенес сроки открытия одного из своих гастропроектов из-за отъезда из России. Речь идет о четвертой точке кофейни Engels, которая должна была появиться осенью 2022 года в ЖК «Свобода Residence». Об этом URA.RU рассказал один из источников.

«Кузякин заморозил строительство нового Engels. Он планировал открыть осенью в ЖК „Свобода Residence“ от „Атомстройкомплекса“, который находится на пересечении улиц Радищева и Шейнкмана. Презентацию новой точки перенесли из-за того, что ресторатор покинул Россию», — рассказал один из источников.

Кузякин в разговоре с корреспондентом URA.RU пояснил, что сроки открытия четвертой точки Engels действительно перенесли, и открытие пройдет в феврале—марте 2023 года. Однако с чем это связано, бизнесмен уточнять не стал. На вопрос «Находитесь ли вы сейчас в отъезде?», Кузякин ответил уклончиво — он не подтвердил, но и не опроверг эту информацию.

Дозвониться до пресс-службы «Атомстройкомплекса», в здании которого предполагалось открытие новой точки Engels, не удалось. В связи с этим, представителям компании был направлен запрос.

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Свердловский ресторатор Валентин Кузякин, который владеет такими заведениями, как «Сойка», «Гады, крабы и вино» и «Гастроли», перенес сроки открытия одного из своих гастропроектов из-за отъезда из России. Речь идет о четвертой точке кофейни Engels, которая должна была появиться осенью 2022 года в ЖК «Свобода Residence». Об этом URA.RU рассказал один из источников. «Кузякин заморозил строительство нового Engels. Он планировал открыть осенью в ЖК „Свобода Residence“ от „Атомстройкомплекса“, который находится на пересечении улиц Радищева и Шейнкмана. Презентацию новой точки перенесли из-за того, что ресторатор покинул Россию», — рассказал один из источников. Кузякин в разговоре с корреспондентом URA.RU пояснил, что сроки открытия четвертой точки Engels действительно перенесли, и открытие пройдет в феврале—марте 2023 года. Однако с чем это связано, бизнесмен уточнять не стал. На вопрос «Находитесь ли вы сейчас в отъезде?», Кузякин ответил уклончиво — он не подтвердил, но и не опроверг эту информацию. Дозвониться до пресс-службы «Атомстройкомплекса», в здании которого предполагалось открытие новой точки Engels, не удалось. В связи с этим, представителям компании был направлен запрос.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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