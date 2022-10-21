Мэр из ХМАО угрожает строительным подрядчикам

Мэр Нижневартовска Дмитрий Кощенко расторгнет контракт со строительной организацией, срывающей сроки

В Нижневартовске строительный подрядчик не справляется со сроками сдачи объекта Фото: Александр Мамаев © URA.RU

Мэр Нижневартовска (ХМАО) Дмитрий Кощенко заявил, что расторгнет контракт со строительной организацией, если заявленные работы не будут выполнены в установленный срок. Об этом он написал в своем telegram-канале.

«С подрядчиком будет расторгнут контракт в одностороннем порядке, если он не выполнит обязательства (срок — 31 октября). А это в свою очередь повлечет штрафные санкции для фирмы с занесением ее в список неблагонадежных поставщиков», — написал Кощенко.

Подрядчик обязался построить спортивную площадку возле гимназии № 1, по проекту там должны быть футбольное поле, баскетбольная и волейбольная площадки и беговые дорожки. В ходе инспекции Кощенко выявил полную неготовность объекта.

Проблемы со сроками есть и у строителей роллердрома. Но там подрядная организация обещает ускориться и выполнить работы в срок.

Ранее URA.RU рассказало, что в Нижневартовске перенесли сроки сдачи школы в 9-А микрорайоне. Из-за проблем со стройкой представители местной ячейки КПРФ начали сбор подписей за отставку мэра Нижневартовска.