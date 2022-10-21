Мэр из ХМАО угрожает строительным подрядчикам

Мэр Нижневартовска (ХМАО) Дмитрий Кощенко заявил, что расторгнет контракт со строительной организацией, если заявленные работы не будут выполнены в установленный срок. Об этом он написал в своем telegram-канале.
«С подрядчиком будет расторгнут контракт в одностороннем порядке, если он не выполнит обязательства (срок — 31 октября). А это в свою очередь повлечет штрафные санкции для фирмы с занесением ее в список неблагонадежных поставщиков», — написал Кощенко.
Подрядчик обязался построить спортивную площадку возле гимназии № 1, по проекту там должны быть футбольное поле, баскетбольная и волейбольная площадки и беговые дорожки. В ходе инспекции Кощенко выявил полную неготовность объекта.
Проблемы со сроками есть и у строителей роллердрома. Но там подрядная организация обещает ускориться и выполнить работы в срок.
Ранее URA.RU рассказало, что в Нижневартовске перенесли сроки сдачи школы в 9-А микрорайоне. Из-за проблем со стройкой представители местной ячейки КПРФ начали сбор подписей за отставку мэра Нижневартовска.
Мэр Нижневартовска (ХМАО) Дмитрий Кощенко заявил, что расторгнет контракт со строительной организацией, если заявленные работы не будут выполнены в установленный срок. Об этом он написал в своем telegram-канале. «С подрядчиком будет расторгнут контракт в одностороннем порядке, если он не выполнит обязательства (срок — 31 октября). А это в свою очередь повлечет штрафные санкции для фирмы с занесением ее в список неблагонадежных поставщиков», — написал Кощенко. Подрядчик обязался построить спортивную площадку возле гимназии № 1, по проекту там должны быть футбольное поле, баскетбольная и волейбольная площадки и беговые дорожки. В ходе инспекции Кощенко выявил полную неготовность объекта. Проблемы со сроками есть и у строителей роллердрома. Но там подрядная организация обещает ускориться и выполнить работы в срок. Ранее URA.RU рассказало, что в Нижневартовске перенесли сроки сдачи школы в 9-А микрорайоне. Из-за проблем со стройкой представители местной ячейки КПРФ начали сбор подписей за отставку мэра Нижневартовска.