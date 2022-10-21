21 октября 2022

Мэр из ХМАО угрожает строительным подрядчикам

Мэр Нижневартовска Дмитрий Кощенко расторгнет контракт со строительной организацией, срывающей сроки
© Служба новостей «URA.RU»
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Первая заливка фундамента Центрального стадиона. Екатеринбург, центральный стадион, фундамент, стройка
В Нижневартовске строительный подрядчик не справляется со сроками сдачи объекта Фото:

Мэр Нижневартовска (ХМАО) Дмитрий Кощенко заявил, что расторгнет контракт со строительной организацией, если заявленные работы не будут выполнены в установленный срок. Об этом он написал в своем telegram-канале.

«С подрядчиком будет расторгнут контракт в одностороннем порядке, если он не выполнит обязательства (срок — 31 октября). А это в свою очередь повлечет штрафные санкции для фирмы с занесением ее в список неблагонадежных поставщиков», — написал Кощенко.

Подрядчик обязался построить спортивную площадку возле гимназии № 1, по проекту там должны быть футбольное поле, баскетбольная и волейбольная площадки и беговые дорожки. В ходе инспекции Кощенко выявил полную неготовность объекта.

Проблемы со сроками есть и у строителей роллердрома. Но там подрядная организация обещает ускориться и выполнить работы в срок.

Ранее URA.RU рассказало, что в Нижневартовске перенесли сроки сдачи школы в 9-А микрорайоне. Из-за проблем со стройкой представители местной ячейки КПРФ начали сбор подписей за отставку мэра Нижневартовска.

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Мэр Нижневартовска (ХМАО) Дмитрий Кощенко заявил, что расторгнет контракт со строительной организацией, если заявленные работы не будут выполнены в установленный срок. Об этом он написал в своем telegram-канале. «С подрядчиком будет расторгнут контракт в одностороннем порядке, если он не выполнит обязательства (срок — 31 октября). А это в свою очередь повлечет штрафные санкции для фирмы с занесением ее в список неблагонадежных поставщиков», — написал Кощенко. Подрядчик обязался построить спортивную площадку возле гимназии № 1, по проекту там должны быть футбольное поле, баскетбольная и волейбольная площадки и беговые дорожки. В ходе инспекции Кощенко выявил полную неготовность объекта. Проблемы со сроками есть и у строителей роллердрома. Но там подрядная организация обещает ускориться и выполнить работы в срок. Ранее URA.RU рассказало, что в Нижневартовске перенесли сроки сдачи школы в 9-А микрорайоне. Из-за проблем со стройкой представители местной ячейки КПРФ начали сбор подписей за отставку мэра Нижневартовска.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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