21 октября 2022
20 октября 2022

В ЯНАО из-за гололеда перевернулся грузовик с арбузами. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Грузовик с овощами и фруктами вылетел в кювет из-за гололеда Фото:

На трассе Салехард-Сургут из-за гололеда перевернулся грузовик с арбузами и помидорами. ДТП случилось неподалеку от Губкинского, сообщает группа «Губкинская телерадиокомпания» в социальной сети «ВКонтакте».

«Водитель грузовика вез овощи и фрукты из Муравленко, но из-за гололеда довести груз не удалось. Водитель автомобиля сейчас находится в губкинской городской больнице», — сообщается в соцсети.

Ранее URA.RU сообщило о водителе иномарки, пострадавшем в результате ДТП. Он не справился с управлением и автомобиль вылетел в кювет.

Фото:

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На трассе Салехард-Сургут из-за гололеда перевернулся грузовик с арбузами и помидорами. ДТП случилось неподалеку от Губкинского, сообщает группа «Губкинская телерадиокомпания» в социальной сети «ВКонтакте». «Водитель грузовика вез овощи и фрукты из Муравленко, но из-за гололеда довести груз не удалось. Водитель автомобиля сейчас находится в губкинской городской больнице», — сообщается в соцсети. Ранее URA.RU сообщило о водителе иномарки, пострадавшем в результате ДТП. Он не справился с управлением и автомобиль вылетел в кювет.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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