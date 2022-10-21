Грузовик с овощами и фруктами вылетел в кювет из-за гололеда Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

На трассе Салехард-Сургут из-за гололеда перевернулся грузовик с арбузами и помидорами. ДТП случилось неподалеку от Губкинского, сообщает группа «Губкинская телерадиокомпания» в социальной сети «ВКонтакте».

«Водитель грузовика вез овощи и фрукты из Муравленко, но из-за гололеда довести груз не удалось. Водитель автомобиля сейчас находится в губкинской городской больнице», — сообщается в соцсети.

Ранее URA.RU сообщило о водителе иномарки, пострадавшем в результате ДТП. Он не справился с управлением и автомобиль вылетел в кювет.