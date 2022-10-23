Ветеран СВО рассказал, как пермяки попадают в ЧВК «Вагнер»

Пермяки могут попасть в ЧВК «Вагнер», предоставив справку о психическом здоровье

Пермяки, желающие попасть в частную военную компанию, проходят тщательный отбор Фото: Сергей Русанов © URA.RU

новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине

К пермякам, желающим попасть в частную военную компанию «Вагнера» (ЧВК «Вагнер», также известна как Группа «Вагнера»), предъявляется ряд определенных требований. Основные их них — хорошее физическое и психологическое здоровье. Об этом URA.RU на условиях анонимности рассказал опытный доброволец, не раз принимавший участие в специальной военной операции.

«[Для попадания в ЧВК „Вагнер“] существует определенный фильтр: в первую очередь проверяют психическое и физическое здоровье кандидата. Если человек не служил в армии, то это уже повод потребовать справку о том, что он хотя бы не состоит на учете у нарколога и психиатра. Если кандидат предоставляет такие справки, его приглашают на базу, где проходят собеседования. Там гражданина „пробивают“ по [информационным] базам, смотрят, насколько он адекватен и готов выполнять те или иные задачи. Обязательно проверяют наличие судимостей. Поэтому определенное количество желающих так или иначе отсеивается», — отметил собеседник агентства.

Также пермяк добавил, что наличие долгов и их взыскание через службу судебных приставов с недавних пор не является препятствием для попадания в ЧВК «Вагнер». Кто именно в Прикамье ведет набор в частную военную компанию, ветеран СВО раскрыть отказался, пояснив, что «вся информация сейчас находится в открытом доступе».

ЧВК «Вагнер» развернуло активную рекламную кампанию в Пермском крае летом этого года. Так, в соцсети «ВКонтакте» появился паблик указанной частной военной компании, а на улицах Перми — билборды. После этого записаться в указанную ЧВК пожелали десятки жителей региона.