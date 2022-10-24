24 октября 2022
23 октября 2022

В Тюмени запустили круглосуточные консультации по долгам мобилизованных

© Служба новостей «URA.RU»
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Заседание законодательного собрания. Знакомство с новым прокурором Андреем Юмшановым. Пермь, фссп, судебный пристав, пристав
Судебные приставы проконсультируют мобилизованных и их родных Фото:
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Мобилизация в России

Судебные приставы открыли горячую линию, на которой мобилизованные тюменцы круглосуточно могут получить консультации о приостановлении своих исполнительных производств. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

«Организована горячая линия для должников — мобилизованных и членов их семей. Все вопросы по ходу исполнительного производства в рабочее время можно задать по телефону 49-53-47, круглосуточный номер 20-53-88», — сообщается на сайте управления службы судебных приставов по Тюменской области.

Там пояснили, что по федеральному закону мобилизованные тюменцы имеют право на полное или частичное приостановление взысканий по их долгам. Для этого нужно написать специальное заявление.

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Судебные приставы открыли горячую линию, на которой мобилизованные тюменцы круглосуточно могут получить консультации о приостановлении своих исполнительных производств. Об этом сообщает пресс-служба ведомства. «Организована горячая линия для должников — мобилизованных и членов их семей. Все вопросы по ходу исполнительного производства в рабочее время можно задать по телефону 49-53-47, круглосуточный номер 20-53-88», — сообщается на сайте управления службы судебных приставов по Тюменской области. Там пояснили, что по федеральному закону мобилизованные тюменцы имеют право на полное или частичное приостановление взысканий по их долгам. Для этого нужно написать специальное заявление.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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