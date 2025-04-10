В курской Махновке обнаружены тела девяти жителей, убитых ВСУ. Видео

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
СКР ведет опознание погибших (фото из архива)
СКР ведет опознание погибших (фото из архива) Фото:
новость из сюжета
ВС России выдавливают ВСУ из Курской области

Тела девяти мирных жителей, убитых боевиками ВСУ, обнаружены в селе Махновка Курской области. Об этом сообщила официальный представитель СК РФ Светлана Петренко.

Тела убитых были обнаружены в частном секторе следователями СКР. Расследуется уголовное дело о террористическом акте (п. «б» ч. 3 ст. 205 УК РФ).

«Установлено, что не позднее марта 2025 года украинские военнослужащие целенаправленно обстреляли жилые дома села Махновка... Девять мирных жителей погибли», — сообщила Петренко в официальном telegram-канале ведомства.

На шести телах обнаружены огнестрельные ранения. Одной из погибших, пожилой женщине, выстрелили в голову.

По словам Петренко, сейчас ведется опознание погибших. Назначены необходимые судебные экспертизы, допрашиваются свидетели.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Тела девяти мирных жителей, убитых боевиками ВСУ, обнаружены в селе Махновка Курской области. Об этом сообщила официальный представитель СК РФ Светлана Петренко. Тела убитых были обнаружены в частном секторе следователями СКР. Расследуется уголовное дело о террористическом акте (п. «б» ч. 3 ст. 205 УК РФ). «Установлено, что не позднее марта 2025 года украинские военнослужащие целенаправленно обстреляли жилые дома села Махновка... Девять мирных жителей погибли», — сообщила Петренко в официальном telegram-канале ведомства. На шести телах обнаружены огнестрельные ранения. Одной из погибших, пожилой женщине, выстрелили в голову. По словам Петренко, сейчас ведется опознание погибших. Назначены необходимые судебные экспертизы, допрашиваются свидетели.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...