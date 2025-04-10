Тела девяти мирных жителей, убитых боевиками ВСУ, обнаружены в селе Махновка Курской области. Об этом сообщила официальный представитель СК РФ Светлана Петренко.
Тела убитых были обнаружены в частном секторе следователями СКР. Расследуется уголовное дело о террористическом акте (п. «б» ч. 3 ст. 205 УК РФ).
«Установлено, что не позднее марта 2025 года украинские военнослужащие целенаправленно обстреляли жилые дома села Махновка... Девять мирных жителей погибли», — сообщила Петренко в официальном telegram-канале ведомства.
На шести телах обнаружены огнестрельные ранения. Одной из погибших, пожилой женщине, выстрелили в голову.
По словам Петренко, сейчас ведется опознание погибших. Назначены необходимые судебные экспертизы, допрашиваются свидетели.
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