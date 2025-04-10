Переговоры РФ и США в Стамбуле шли пять с половиной часов

Заявлений для прессы после переговоров не последовало (фото из архива)
Переговоры России и США в Стамбуле завершились. Они продолжались пять с половиной часов с перерывом на обед, передает корреспондент ТАСС с места событий.
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Делегации России и США покинули российское генконсульство, где проходила встреча. Как отмечает РИА Новости, возле здания дипмиссии по-прежнему много журналистов, которые ожидают каких-либо заявлений. Однако комментариев для прессы по итогам консультаций не последовало.
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