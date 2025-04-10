Переговоры РФ и США в Стамбуле шли пять с половиной часов

Переговоры РФ и США в Стамбуле завершились
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Заявлений для прессы после переговоров не последовало (фото из архива)
Заявлений для прессы после переговоров не последовало (фото из архива) Фото:

Переговоры России и США в Стамбуле завершились. Они продолжались пять с половиной часов с перерывом на обед, передает корреспондент ТАСС с места событий.

Делегации России и США покинули российское генконсульство, где проходила встреча. Как отмечает РИА Новости, возле здания дипмиссии по-прежнему много журналистов, которые ожидают каких-либо заявлений. Однако комментариев для прессы по итогам консультаций не последовало.

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Переговоры России и США в Стамбуле завершились. Они продолжались пять с половиной часов с перерывом на обед, передает корреспондент ТАСС с места событий. Делегации России и США покинули российское генконсульство, где проходила встреча. Как отмечает РИА Новости, возле здания дипмиссии по-прежнему много журналистов, которые ожидают каких-либо заявлений. Однако комментариев для прессы по итогам консультаций не последовало.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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