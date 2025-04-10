Медведев резко высказался о судимых мигрантах, желающих жить в России

Мигранты с неснятой или непогашенной судимостью представляют угрозу для российского общества. Они не должны находиться в России, заявил заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев.
В своем аккаунте в VK Медведев рассказал об итогах заседания межведомственной комиссии по вопросам совершенствования государственной миграционной политики. В частности — о мерах, которые позволят выявлять таких мигрантов. «Они представляют угрозу для нашего общества. Разрешать им жить у нас и тем более получать гражданство России недопустимо», — заявил Медведев.
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