Медведев резко высказался о судимых мигрантах, желающих жить в России

Медведев назвал угрозой мигрантов с неснятой и непогашенной судимостью
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Медведев резко высказал о проблеме мигрантов в России
Медведев резко высказал о проблеме мигрантов в России Фото:

Мигранты с неснятой или непогашенной судимостью представляют угрозу для российского общества. Они не должны находиться в России, заявил заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев.

В своем аккаунте в VK Медведев рассказал об итогах заседания межведомственной комиссии по вопросам совершенствования государственной миграционной политики. В частности — о мерах, которые позволят выявлять таких мигрантов. «Они представляют угрозу для нашего общества. Разрешать им жить у нас и тем более получать гражданство России недопустимо», — заявил Медведев.

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Мигранты с неснятой или непогашенной судимостью представляют угрозу для российского общества. Они не должны находиться в России, заявил заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев. В своем аккаунте в VK Медведев рассказал об итогах заседания межведомственной комиссии по вопросам совершенствования государственной миграционной политики. В частности — о мерах, которые позволят выявлять таких мигрантов. «Они представляют угрозу для нашего общества. Разрешать им жить у нас и тем более получать гражданство России недопустимо», — заявил Медведев.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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