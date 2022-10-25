Наблюдали затмение пермяки через темное стекло
Сегодня жители Пермского края наблюдают частичное солнечное затмение. Те, кому удалось сделать снимки, делятся ими в соцсетях.
«Я сначала четко видела, как солнце превращается в луну. А потом все в глазах расплылось. Смотрела через розетку для варенья — через темное стекло», — делится впечатлениями от затмения Илона Зайцева в группе «Мой город — Пермь!».
Кто-то смотрел через стекло, а кто-то через камеры сотовых телефонов. Фотографии получились разные. А несколькими днями ранее пермяки на севере края сфотографировали другое небесное явление — северное сияние.
Чаще всего затмение пытаются увидеть через темное стекло
Так выглядит затмение в Березниках
У многих получилось сфотографировать достаточно четко
Смотрели на затмение и через красноватое стекло
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