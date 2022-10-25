Пермяки делятся снимками солнечного затмения. Фото

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Солнечное затмение. Екатеринбург, солнечное затмение
Наблюдали затмение пермяки через темное стекло Фото:

Сегодня жители Пермского края наблюдают частичное солнечное затмение. Те, кому удалось сделать снимки, делятся ими в соцсетях.

«Я сначала четко видела, как солнце превращается в луну. А потом все в глазах расплылось. Смотрела через розетку для варенья — через темное стекло», — делится впечатлениями от затмения Илона Зайцева в группе «Мой город — Пермь!».

Кто-то смотрел через стекло, а кто-то через камеры сотовых телефонов. Фотографии получились разные. А несколькими днями ранее пермяки на севере края сфотографировали другое небесное явление — северное сияние.

Чаще всего затмение пытаются увидеть через темное стекло
Так выглядит затмение в Березниках
У многих получилось сфотографировать достаточно четко
Смотрели на затмение и через красноватое стекло

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Сегодня жители Пермского края наблюдают частичное солнечное затмение. Те, кому удалось сделать снимки, делятся ими в соцсетях. «Я сначала четко видела, как солнце превращается в луну. А потом все в глазах расплылось. Смотрела через розетку для варенья — через темное стекло», — делится впечатлениями от затмения Илона Зайцева в группе «Мой город — Пермь!». Кто-то смотрел через стекло, а кто-то через камеры сотовых телефонов. Фотографии получились разные. А несколькими днями ранее пермяки на севере края сфотографировали другое небесное явление — северное сияние.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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