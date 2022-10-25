Пермяки делятся снимками солнечного затмения. Фото

25 октября 2022 в 16:38 Размер текста - 17 +

Наблюдали затмение пермяки через темное стекло Фото: Александр Мамаев © URA.RU Сегодня жители Пермского края наблюдают частичное солнечное затмение. Те, кому удалось сделать снимки, делятся ими в соцсетях. «Я сначала четко видела, как солнце превращается в луну. А потом все в глазах расплылось. Смотрела через розетку для варенья — через темное стекло», — делится впечатлениями от затмения Илона Зайцева в группе «Мой город — Пермь!». Кто-то смотрел через стекло, а кто-то через камеры сотовых телефонов. Фотографии получились разные. А несколькими днями ранее пермяки на севере края сфотографировали другое небесное явление — северное сияние. Чаще всего затмение пытаются увидеть через темное стекло Екатерина Кашина в группе «Мой город Пермь!»/ vk.com Так выглядит затмение в Березниках Денис Сергеев в группе «Типичный Соликамск [TC]» / vk.com У многих получилось сфотографировать достаточно четко Светлана Соликамская в группе «Типичный Соликамск [TC]» / vk.com Смотрели на затмение и через красноватое стекло Игорь Петров в группе «Мой город — Пермь!»/ vk.com

Сегодня жители Пермского края наблюдают частичное солнечное затмение. Те, кому удалось сделать снимки, делятся ими в соцсетях. «Я сначала четко видела, как солнце превращается в луну. А потом все в глазах расплылось. Смотрела через розетку для варенья — через темное стекло», — делится впечатлениями от затмения Илона Зайцева в группе «Мой город — Пермь!». Кто-то смотрел через стекло, а кто-то через камеры сотовых телефонов. Фотографии получились разные. А несколькими днями ранее пермяки на севере края сфотографировали другое небесное явление — северное сияние.