В Пермском крае жители засняли северное сияние. Фото

25 октября 2022 в 11:17 Размер текста - 17 +

Жители отмечают, что это уде второе сияние в этом сезоне Фото: Вячеслав Егоров © URA.RU Жители поселка Верхняя Старица (Пермский край) 23 октября засняли северное сияние. Фото разместили в паблике «Моя родина — Гайны!» в соцсети «ВКонтакте». «Северное сияние в поселке Верхняя Старица в час ночи. Фотография Елены Трясцыной», — указано в посте. Некоторые жители отметили, что северное сияние в этом году появилось слишком рано и это — нехорошая примета. «К добру ли?», — написало несколько человек. На это автор фото Елена Трясцына ответила, что явление зависит от многих факторов: температуры, влажности, солнечного ветра: «Не надо думать, к добру или нет. Надо просто любоваться». Также подписчики группы сообщили о том, что в поселке Харино тоже видели северное сияние. Ранее URA.RU сообщало, что пермяки сегодня смогут наблюдать солнечное затмение. Луна перекроет часть Солнца более чем на два часа, а на пике небесное светило будет закрыто на 77,5%. Такую фотографию сделали жители в час ночи Елена Трясцына в группе «Гайны — моя Родина!» / vk.com Жители отметили, что северное сияние появилось слишком рано в этом году

Жители поселка Верхняя Старица (Пермский край) 23 октября засняли северное сияние. Фото разместили в паблике «Моя родина — Гайны!» в соцсети «ВКонтакте». «Северное сияние в поселке Верхняя Старица в час ночи. Фотография Елены Трясцыной», — указано в посте. Некоторые жители отметили, что северное сияние в этом году появилось слишком рано и это — нехорошая примета. «К добру ли?», — написало несколько человек. На это автор фото Елена Трясцына ответила, что явление зависит от многих факторов: температуры, влажности, солнечного ветра: «Не надо думать, к добру или нет. Надо просто любоваться». Также подписчики группы сообщили о том, что в поселке Харино тоже видели северное сияние. Ранее URA.RU сообщало, что пермяки сегодня смогут наблюдать солнечное затмение. Луна перекроет часть Солнца более чем на два часа, а на пике небесное светило будет закрыто на 77,5%.