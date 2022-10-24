24 октября 2022

В Пермском крае жители засняли северное сияние. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Северное сияние, Салехард, северное сияние, салехард
Жители отмечают, что это уде второе сияние в этом сезоне Фото:

Жители поселка Верхняя Старица (Пермский край) 23 октября засняли северное сияние. Фото разместили в паблике «Моя родина — Гайны!» в соцсети «ВКонтакте».

«Северное сияние в поселке Верхняя Старица в час ночи. Фотография Елены Трясцыной», — указано в посте.

Некоторые жители отметили, что северное сияние в этом году появилось слишком рано и это — нехорошая примета. «К добру ли?», — написало несколько человек. На это автор фото Елена Трясцына ответила, что явление зависит от многих факторов: температуры, влажности, солнечного ветра: «Не надо думать, к добру или нет. Надо просто любоваться». Также подписчики группы сообщили о том, что в поселке Харино тоже видели северное сияние.

Ранее URA.RU сообщало, что пермяки сегодня смогут наблюдать солнечное затмение. Луна перекроет часть Солнца более чем на два часа, а на пике небесное светило будет закрыто на 77,5%.

Такую фотографию сделали жители в час ночи
Жители отметили, что северное сияние появилось слишком рано в этом году

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Жители поселка Верхняя Старица (Пермский край) 23 октября засняли северное сияние. Фото разместили в паблике «Моя родина — Гайны!» в соцсети «ВКонтакте». «Северное сияние в поселке Верхняя Старица в час ночи. Фотография Елены Трясцыной», — указано в посте. Некоторые жители отметили, что северное сияние в этом году появилось слишком рано и это — нехорошая примета. «К добру ли?», — написало несколько человек. На это автор фото Елена Трясцына ответила, что явление зависит от многих факторов: температуры, влажности, солнечного ветра: «Не надо думать, к добру или нет. Надо просто любоваться». Также подписчики группы сообщили о том, что в поселке Харино тоже видели северное сияние. Ранее URA.RU сообщало, что пермяки сегодня смогут наблюдать солнечное затмение. Луна перекроет часть Солнца более чем на два часа, а на пике небесное светило будет закрыто на 77,5%.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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