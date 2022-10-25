25 октября 2022

Пермский край отправил в Казахстан тонны куриной кожи

© Служба новостей «URA.RU»
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Фуры оснащены холодильным оборудованием Фото:

Из Пермского края отправили в Казахстан 12 тонн куриной кожи. Об этом в управлении Россельхознадзора по Кировской области, Удмуртской Республике и Пермскому краю.

«Была проконтролирована отправка 12 тонн мясной продукции — кожа грудки цыпленка бройлера „Халяль“ в Республику Казахстан. Отправленные партии соответствовали ветеринарно-санитарным требованиям Евразийского экономического союза», — указали в надзорном органе.

Тонны кожи повезли на фурах с холодильными установками. Их будут использовать для приготовления различных полуфабрикатов. Всего же с начала 2022 года из Пермского края было отправлено на экспорт в Казахстан 132,62 тонны колбасных изделий и 29,82 тонны замороженной кожи цыплят бройлеров.

Ранее URA.RU рассказывало, что Казахстан кроме полуфабрикатов также закупает в Пермском крае колбасу. Свыше 107 тонн колбасных изделий было экспортировано.

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Из Пермского края отправили в Казахстан 12 тонн куриной кожи. Об этом в управлении Россельхознадзора по Кировской области, Удмуртской Республике и Пермскому краю. «Была проконтролирована отправка 12 тонн мясной продукции — кожа грудки цыпленка бройлера „Халяль“ в Республику Казахстан. Отправленные партии соответствовали ветеринарно-санитарным требованиям Евразийского экономического союза», — указали в надзорном органе. Тонны кожи повезли на фурах с холодильными установками. Их будут использовать для приготовления различных полуфабрикатов. Всего же с начала 2022 года из Пермского края было отправлено на экспорт в Казахстан 132,62 тонны колбасных изделий и 29,82 тонны замороженной кожи цыплят бройлеров. Ранее URA.RU рассказывало, что Казахстан кроме полуфабрикатов также закупает в Пермском крае колбасу. Свыше 107 тонн колбасных изделий было экспортировано.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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