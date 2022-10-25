Пермский край отправил в Казахстан тонны куриной кожи

26 октября 2022 в 11:50 Размер текста - 17 +

Фуры оснащены холодильным оборудованием Фото: Игорь Меркулов © URA.RU Из Пермского края отправили в Казахстан 12 тонн куриной кожи. Об этом в управлении Россельхознадзора по Кировской области, Удмуртской Республике и Пермскому краю. «Была проконтролирована отправка 12 тонн мясной продукции — кожа грудки цыпленка бройлера „Халяль“ в Республику Казахстан. Отправленные партии соответствовали ветеринарно-санитарным требованиям Евразийского экономического союза», — указали в надзорном органе. Тонны кожи повезли на фурах с холодильными установками. Их будут использовать для приготовления различных полуфабрикатов. Всего же с начала 2022 года из Пермского края было отправлено на экспорт в Казахстан 132,62 тонны колбасных изделий и 29,82 тонны замороженной кожи цыплят бройлеров. Ранее URA.RU рассказывало, что Казахстан кроме полуфабрикатов также закупает в Пермском крае колбасу. Свыше 107 тонн колбасных изделий было экспортировано.

Из Пермского края отправили в Казахстан 12 тонн куриной кожи. Об этом в управлении Россельхознадзора по Кировской области, Удмуртской Республике и Пермскому краю. «Была проконтролирована отправка 12 тонн мясной продукции — кожа грудки цыпленка бройлера „Халяль“ в Республику Казахстан. Отправленные партии соответствовали ветеринарно-санитарным требованиям Евразийского экономического союза», — указали в надзорном органе. Тонны кожи повезли на фурах с холодильными установками. Их будут использовать для приготовления различных полуфабрикатов. Всего же с начала 2022 года из Пермского края было отправлено на экспорт в Казахстан 132,62 тонны колбасных изделий и 29,82 тонны замороженной кожи цыплят бройлеров. Ранее URA.RU рассказывало, что Казахстан кроме полуфабрикатов также закупает в Пермском крае колбасу. Свыше 107 тонн колбасных изделий было экспортировано.