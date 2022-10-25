В ХМАО на форум для инвалидов приедет стендап-комик Сергеич

В Ханты-Мансийск приедет стендап-комик Сергей Кутергин
На межрегиональный форум для людей с ограниченными возможностями здоровья «Независимость — в движении» в Ханты-Мансийск приедет стендап-комик Сергей Кутергин, известный под прозвищем Сергеич. Об этом URA.RU рассказали в мэрии города.
«Сергей Кутергин приглашен в качестве участника, он расскажет о реализации культурных проектов для людей с ОВЗ. Также он презентует фильм „Любовь с ограничениями“», — сказали в администрации. Форум пройдет 1 и 2 ноября.
Ранее URA.RU писало, что в ХМАО приезжал звезда ТНТ Илья Соболев. Он выступил со стендап-концертами в Сургуте, Нижневартовске и Ханты-Мансийске.
Будьте в курсе всех главных новостей ХМАО - читайте канал https://t.me/HantyMoney