25 октября 2022
24 октября 2022

В ХМАО на форум для инвалидов приедет стендап-комик Сергеич

© Служба новостей «URA.RU»
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XIII всероссийский музыкальный фестиваль
В Ханты-Мансийск приедет стендап-комик Сергей Кутергин Фото:

На межрегиональный форум для людей с ограниченными возможностями здоровья «Независимость — в движении» в Ханты-Мансийск приедет стендап-комик Сергей Кутергин, известный под прозвищем Сергеич. Об этом URA.RU рассказали в мэрии города.

«Сергей Кутергин приглашен в качестве участника, он расскажет о реализации культурных проектов для людей с ОВЗ. Также он презентует фильм „Любовь с ограничениями“», — сказали в администрации. Форум пройдет 1 и 2 ноября.

Ранее URA.RU писало, что в ХМАО приезжал звезда ТНТ Илья Соболев. Он выступил со стендап-концертами в Сургуте, Нижневартовске и Ханты-Мансийске.

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На межрегиональный форум для людей с ограниченными возможностями здоровья «Независимость — в движении» в Ханты-Мансийск приедет стендап-комик Сергей Кутергин, известный под прозвищем Сергеич. Об этом URA.RU рассказали в мэрии города. «Сергей Кутергин приглашен в качестве участника, он расскажет о реализации культурных проектов для людей с ОВЗ. Также он презентует фильм „Любовь с ограничениями“», — сказали в администрации. Форум пройдет 1 и 2 ноября. Ранее URA.RU писало, что в ХМАО приезжал звезда ТНТ Илья Соболев. Он выступил со стендап-концертами в Сургуте, Нижневартовске и Ханты-Мансийске.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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