«Коммерсант»: власти установили потолок зарплат для топ-менеджеров госкорпораций

26 октября 2022 в 13:43 Размер текста - 17 +

Для российских управленцев будет введен потолок заработной платы, пишет газета Фото: Денис Моргунов © URA.RU Правительство РФ решило ввести потолок на заработную плату для работников руководящих должностей. Об этом сообщает «Коммерсант». «Правительство [РФ] <…> не первый год предлагает решить вопрос радикально, а именно ограничить топ-менеджеров госкомпаний в доходах. И теперь у министров, наконец, дошли руки до управленцев», — пишет газета. При этом сумма ограничения по зарплате не уточняется. « Коммерсант » пишет, что ранее речь шла о максимальном заработке в размере 30 миллионов рублей. «Более того, власти могут пересчитать доходы управленцев не только за текущий год, но и за предыдущий», — уточняет газета. То есть излишки от предыдущего года могут вычесть из зарплаты от 2022 года. Ранее URA.RU сообщало, что премию по итогам года получат работники финансово успешных компаний. Об этом рассказал профессор Финансового университета при Правительстве РФ Александр Сафонов.

Правительство РФ решило ввести потолок на заработную плату для работников руководящих должностей. Об этом сообщает «Коммерсант». «Правительство [РФ] <…> не первый год предлагает решить вопрос радикально, а именно ограничить топ-менеджеров госкомпаний в доходах. И теперь у министров, наконец, дошли руки до управленцев», — пишет газета. При этом сумма ограничения по зарплате не уточняется. «Коммерсант» пишет, что ранее речь шла о максимальном заработке в размере 30 миллионов рублей. «Более того, власти могут пересчитать доходы управленцев не только за текущий год, но и за предыдущий», — уточняет газета. То есть излишки от предыдущего года могут вычесть из зарплаты от 2022 года. Ранее URA.RU сообщало, что премию по итогам года получат работники финансово успешных компаний. Об этом рассказал профессор Финансового университета при Правительстве РФ Александр Сафонов.