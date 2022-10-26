Путин решил не поздравлять нового премьера Великобритании

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Путин в Астане. Астана, путин владимир
Путин не отправил поздравительную телеграмму Риши Сунаку Фото:

Президент России Владимир Путин не поздравил нового премьер-министра Великобритании Риши Сунака со вступлением в должность. Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Нет, телеграмма не была отправлена», — ответил пресс-секретарь президента на вопрос о том, отправил ли Путин поздравительную телеграмму в Великобританию. Слова Пескова передает корреспондент URA.RU. «Вы знаете, что Великобритания сейчас относится к категории недружественных стран», — пояснил Песков решение правительства РФ.

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Президент России Владимир Путин не поздравил нового премьер-министра Великобритании Риши Сунака со вступлением в должность. Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. «Нет, телеграмма не была отправлена», — ответил пресс-секретарь президента на вопрос о том, отправил ли Путин поздравительную телеграмму в Великобританию. Слова Пескова передает корреспондент URA.RU. «Вы знаете, что Великобритания сейчас относится к категории недружественных стран», — пояснил Песков решение правительства РФ.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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