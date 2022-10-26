Путин решил не поздравлять нового премьера Великобритании

Путин не отправил поздравительную телеграмму Риши Сунаку
Президент России Владимир Путин не поздравил нового премьер-министра Великобритании Риши Сунака со вступлением в должность. Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
«Нет, телеграмма не была отправлена», — ответил пресс-секретарь президента на вопрос о том, отправил ли Путин поздравительную телеграмму в Великобританию. Слова Пескова передает корреспондент URA.RU. «Вы знаете, что Великобритания сейчас относится к категории недружественных стран», — пояснил Песков решение правительства РФ.
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