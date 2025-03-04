В Кремле поприветствовали решение Трампа принести мир на Украину: главные заявления Пескова

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков высоко оценил последние высказывания президента США Дональда Трампа о его стремлении способствовать установлению мира на Украине. Помимо этого, Песков сообщил, что празднование Юбилея Победы планируется провести с большим размахом, организовав мероприятия не только в столице, но и по всем регионам страны. Эти и другие главные заявления Дмитрия Пескова — в материале URA.RU. Пресс-секретарь президента России Дмитрий
Приостановка военной помощи США на Украину
Песков заявил, что прекращение военной помощи Киеву со стороны США могло бы значительно способствовать началу переговорного процесса. По его словам, США оказывают значительное влияние на конфликт на Украине за счет военных поставок, которые мешают мирному урегулированию. Песков подчеркнул, что несмотря на заявления некоторых европейских стран о намерении продолжать поддерживать Украину, основная часть помощи поступает именно из США.
Также Песков подтвердил слова президента Соединенных Штатов о том, что он своими действиями принес России много горя, введя против нее ряд санкций и поставляя вооружения на Украину. Также Песков выразил одобрение к недавним заявлениям Трампа о стремлении добиться мира на Украине. Он отметил, что Кремль будет следить за развитием событий в будущем.
Возможность снятия американских санкций с России
В Кремле заявили, что обсуждение вопроса о снятии американских санкций в отношении России является преждевременным. Песков подчеркнул, что российская сторона считает эти санкции незаконными и до настоящего времени не получала официальных сообщений об их отмене.
Как пройдет День Победы в 2025 году
Песков отметил, что Юбилей Победы ожидается отметить с особым размахом. По его словам. торжественные мероприятия планируется провести очно, отходя от онлайн формата, использованного в предыдущем году. Он также добавил, что праздничные мероприятия запланированы не только в Москве, но и в регионах.
Когда состоится послание Путина Федеральному собранию
В Кремле не объявили точную дату проведения ежегодного обращения президента РФ Владимира Путина к Федеральному собранию. Песков сообщил, что детали будут опубликованы позднее. Кремль оповестит об этом, как только будет установлена дата.
Визит Лукашенко в Россию
Песков сообщил о подготовке визита президента Беларуси Александра Лукашенко в Россию. Конкретные даты будут объявлены позже. Также в Кремле заявили, что России приветствует инициативу Лукашенко по содействию мирному урегулированию конфликта на Украине.
Постится ли Владимир Путин
Песков не смог дать точный ответ на вопрос о том, соблюдает ли Путин пост. Он указал на необходимость уточнения этой информации.
Конфискация замороженных активов РФ
Песков, подчеркнул, что, за исключением немногих случаев, в ЕС принимают попытки незаконного изъятия российских ресурсов. Так он прокомментировал заявление министра-делегата по делам Европы при Министерстве иностранных дел Франции, Бенджамина Аддата, который заявил, что конфискация замороженных российских активов могла бы негативно сказаться на инвестиционном климате Европейского Союза. Песков, подчеркнул, что заявление французского министерства является одним из редких случаев, когда демонстрируется осознание всей опасности таких действий.
Встреча Путина с премьер-министром Мьянмы
Песков заявил, что основная часть рабочего расписания Путина на сегодня посвящена вопросам развития отношений между Россией и Мьянмой. Песков уточнил, что 4 марта состоится встреча главы российского государства с премьер-министром Мьянмы Мином Аун Хлайном. По итогам переговоров планируется подписание ряда двусторонних документов, а также будут сделаны соответствующие заявления для представителей прессы.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.